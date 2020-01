Gimnasia juega con Vélez y Argentinos en Santa Fe

La Superliga se reanuda esta tarde con cuatro partidos, pero hay dos encuentros que sobresalen: Gimnasia de La Plata y Vélez, con Diego Maradona de un lado y Gabriel Heinze y Ricardo Centurión del otro, mientras que Argentinos Juniors, puntero junto a River, se presentará en Santa Fe, en una exigente visita a Unión.

El encuentro en el Bosque platense se jugará desde las 19.40 por la 17ma. fecha, con transmisión de Fox Sports Premium.

Gimnasia ocupa el último puesto en la tabla de promedios con 1,029 puntos y debe superar a tres equipos en las 18 fechas restantes (siete de la Superliga en curso y once de la fase regular de la Copa de la Superliga).

La suerte de Gimnasia está atada a sus propios resultados y también a los que obtengan los tres rivales con mayores posibilidades de alcanzar: Patronato de Paraná (1,058), Aldosivi de Mar del Plata (1,097) y Central Córdoba de Santiago del Estero (1,125), que de momento consigue su salvación.

Para lograr el objetivo de la salvación, Gimnasia se reforzó con siete jugadores, pero solo debutarían tres: el arquero Jorge Broun, el mediocampista ofensivo Matías Pérez García, nacido en Tartagal, y el delantero colombiano Jonathan Agudelo.

Vélez, quinto con 28 unidades, puede alcanzar la punta si vence hoy y no lo hacen Argentinos y Lanús.

La formación que dispondrá el DT Gabriel Heinze es una incógnita, pero se descuenta que Ricardo Centurión, su gran incorporación en el último mercado de pases, no jugará desde el inicio por su falta de ritmo.

Por otro lado, Argentinos y Unión se medirán desde las 21.45, en el estadio 15 de Abril, con televisación de TNT Premium.

El bicho larga en la punta (junto con River) en esta recta final de 21 puntos en juego, seguidos por un grupo de ocho equipos entre los 29 y 26 puntos.

Argentinos está cumpliendo una gran campaña, sorprendente como mínimo debido a que nadie tomó en cuenta al equipo que dirige Diego Dabove para estar pugnando por el título.

La jornada se completará con los duelos entre Aldosivi y Lanús, a las 17.35 (por TNT Sports), y Rosario Central con Huracán, que tendrá el debut de Israel Damonte como DT, desde las 21.45 (TNT).