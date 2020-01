Piden informes sobre la gestión municipal de Marcelo Lara Gros

Concejales aprobaron el pedido de informe sobre el estado general del municipio durante la gestión de Lara Gros

Los ediles del Concejo Deliberante de Orán pidieron sesión extraordinaria para tratar el proyecto que solicita un pedido de informe al intendente Pablo González sobre el “real estado de la situación patrimonial, económica, administrativa y general” del municipio de Orán al momento de su asunción como jefe comunal, es decir durante la gestión municipal de Marcelo Lara Gros.

En diálogo con El Tribuno, el concejal Miguel Burgos explicó que esto se realiza en el marco de su función como agente controlador del ejecutivo, “el Concejo debe conocer de manera irrefutable cuál es la situación real de la administración municipal en las diferentes áreas, a fin de poder elaborar los proyectos necesarios en beneficio de todos los oranenses”.

En la sesión se solicitó un informe-balance del estado en el que recibieron las diferentes áreas. También aclaró que el ejecutivo tendrá un plazo de presentación “posiblemente serán unos 15 días, y podrá pedir una prórroga si considera que aún no cuenta con toda la información solicitada.”

Analizar las necesidades

Burgos indicó que a partir de dicho informe el cuerpo de ediles podrá trabajar sobre las necesidades de la comunidad, “podremos saber qué es lo que necesita el municipio y qué le hace falta a la comunidad: calles, alumbrado público, cloacas, entre otras necesidades”.

Respecto al presupuesto, el edil indicó que continúan a la espera, al igual que Provincia y Nación, “Es una situación que se retrasó desde la nación. En tanto no resuelva Nación, la Provincia no podrá hacerlo, porque está sujeto a lo que se recibe de coparticipación; a su vez, el municipio no puede definir el propio sin que esté el de provincia. Por todo esto, mientras realice, presente y apruebe el nuevo presupuesto el municipio continúa trabajando con el presupuesto 2019”.

Un mes de plazo

El concejal Miguel Burgos explicó: “El pedido de informe fue aprobado y en un plazo de 30 días el Ejecutivo deberá informar en qué condiciones recibió el actual intendente, Pablo González, el municipio de Orán tras doce años del anterior gobierno. Lo que significa aproximadamente a fines de febrero o principios de marzo”.

La iniciativa del proyecto de informe fue presentada por los integrantes del bloque, Verónica Hilario y Jorge Ferreyra, y los concejales Miguel Alberto Burgos, Héctor Ramón Barraza, Leonel Méndez, Lucía Cardozo Kalilec y Javier Ramírez.

