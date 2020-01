Dos chicas trans se defendieron a los golpes de los hombres que las acosaban

Dos hombres que acosaron a dos mujeres trans terminaron muy mal cuando ellas, hartas del maltrato, les dieron una paliza. Fue en una pizzería de Miami y el video se viralizó rápidamente. Las imágenes fueron tomadas por otro cliente que comía en el mismo local.

En el video se ve y se escucha claramente cómo un hombre les pide a las chicas trans que se mantengan alejadas de él, mientras que una de ellas lo provoca acercándose.

Los insultos de parte del hombre continúan, hasta que una de las mujeres se cansa y comienza a increparlo: "No nos hemos metido contigo. Yo soy americana, nacida aquí en la Florida. ¿De dónde eres tú? Ubícate que esto no es Cuba. Conmigo no te vayas a equivocar". Y al otro le advierte: "No quiero que hablés más. Si sigues hablando, te voy a sonar la cara".

Pero como las burlas y la discriminación no cesaron, las mujeres comenzaron a golpear a los hombres, especialmente a uno de ellos, que en un primer momento intentó devolver las trompadas, pero finalmente quedó tendido en el suelo, muy golpeado.

El video, que filmó Antonio Rossi, fue difundido por el periodista cubano Eduardo Rodríguez Ginard, alias Yusnaby Pérez.