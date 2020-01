Detuvieron a una quinta persona involucrada en el femicidio de Paola Ávila

La Justicia detuvo hoy a un quinto involucrado en el femicidio de la joven Paola Avila. La información la brindó la fiscal María Luján Sodero Calvet, quien se reunió con los familiares de la víctima para ponerlos al tanto sobre el avance de la investigación .

En la oportunidad la fiscal les informó que en las últimas horas se produjo la detención de una quinta persona en el marco de la investigación que lleva adelante. Por el hecho ya se encuentran detenidos Pablo Guillermo Campos y otros tres hombres del entorno de la víctima, cuyas identidades se mantienen en reserva en forma momentánea para evitar el entorpecimiento de la investigación, donde no se descarta que puedan producirse nuevas detenciones.

"El jueves mi hermana cocinó, atendió a los chicos y me dijeron que salió como a las 10 de la noche con unas amigas y amigos, pero que volvió como a las 11. La vio llegar un sobrino que vive al frente de su casa, pero después no saben a qué hora volvió a salir. Se fue y lamentablemente ya no volvió. Es lo último que se sabe", contó Patricia Ávila, hermana de Paola, durante una entrevista con El Tribuno.

Agregó: "Ella era modista. Tenía muchas amistades. No sabemos quién es el detenido".

Y recordó: "Hubo gente que le informó a la Policía, antes del reconocimiento del cuerpo de mi hermana, que un muchacho apodado "Pela', con un tatuaje en el brazo que dice "Limache', había sido uno de los últimos que la vio".

La familia de Paola está convencida de que hay más de un femicida. "Mi hermana era de contextura robusta. No molestaba a nadie. Todos los vecinos la conocían, los del comedor del barrio, y siempre van a dar buenas referencias de ella. Lo que yo puedo asegurar y aseverar es que Paola no dejaba que nadie le falte el respeto, y ella respetaba a los demás, siempre. Era muy estricta en ese sentido", dijo Patricia, al tiempo que estalló en llanto.