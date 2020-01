Leucemia: lanzan una app para que los pacientes reciban el tratamiento en tiempo y forma

Alma (Asociación Leucemia Mieloide Argentina) lanzó una aplicación que brinda toda la información necesaria para contribuir a facilitar la navegación de los pacientes con leucemia por el sistema de salud y todos los trámites que tienen que hacer con su prestador para recibir la medicación que necesitan.

La mencionada aplicación brinda toda la información necesaria sobre el paso a paso y la documentación que debe presentarse ante cada prestador de salud y la misma se puede descargar gratis en Google Play y App Store.

Según datos del Ministerio de Salud de la Nación, prácticamente tres mil argentinos son diagnosticados por año con algún tipo de leucemia y la plataforma a la que pueden acceder los pacientes es muy sencilla.

La misma recopila una serie de datos del paciente, incluyendo qué enfermedad tiene diagnosticada, el tratamiento indicado por el especialista y cuál es su prestador de salud. A partir de esta información, se le devuelve en forma automática y pormenorizada el detalle de trámites que debe realizar (formularios para llenar, estudios que necesita presentar, detalles que debe brindar el médico, originales y fotocopias).

"Desde Alma, estamos muy entusiasmados con esta nueva herramienta y confiamos en que contribuya a mejorar el acceso y navegación del sistema de salud. Tanto los médicos como los pacientes tendrán la guía disponible con esta App y todo el detalle del paso a paso. Esta permitirá además que se contacten de manera automática e intuitiva con nosotros, agilizando la solución de cualquier inconveniente", destacó Fernando Piotrowski, Director Ejecutivo de la Asociación Alma.

Las leucemias son un conjunto de enfermedades oncohematológicas para las que se desarrollaron tratamientos en los últimos años que cambiaron significativamente su evolución y pronóstico, pero con frecuencia los pacientes encuentran obstáculos para acceder a esas medicaciones en tiempo y forma.

A pesar de que los tratamientos oncológicos en Argentina deben ser cubiertos al 100% por los diferentes prestadores de salud, con frecuencia los pacientes encuentran obstáculos que demoran el acceso a las medicaciones.

La App recopila una serie de datos del paciente, incluyendo qué enfermedad tiene diagnosticada, el tratamiento indicado por el especialista y cuál es su prestador de salud. A partir de esta información, se le devuelve en forma automática y pormenorizada el detalle de trámites que debe realizar (formularios para llenar, estudios que necesita presentar, detalles que debe brindar el médico, originales y fotocopias). LE PUEDE INTERESAR Su hijo se había perdido hacía un mes en Perú, ella viajó y lo encontró Macri tienen más patrimonio que la suma de Cristina, Alberto Fernández y todo su gabinete

En 2019 la Asociación Alma recibió alrededor de 150 inquietudes de pacientes con leucemia que no estaban pudiendo recibir en tiempo y forma el tratamiento que les indicó su médico y en enfermedades de este tipo, el tiempo puede ser determinante y cada día de retraso puede afectar seriamente la evolución del cuadro y el pronóstico.

"De nada sirve tener aprobados y a disposición los mejores medicamentos que se desarrollan a nivel mundial, si luego no llegarán a los pacientes que los necesitan. Las razones que brindan los prestadores de salud para demorar o frenar el acceso a los tratamientos son de las más variadas", sostuvo Fernando Piotrowski, Director Ejecutivo de la Asociación Alma.

Entre otras razones Piotrowski enumeró: "Que falta una firma o un sello en uno de los papeles, que al médico le faltó pedir un estudio determinado, que la fotocopia no tiene validez o que la carta tenía que contener una explicación que no tiene".

Desde Alma, reconocieron que existe la posibilidad de que haya muchos otros que se desanimaron ante el primer obstáculo y no hicieron nada más para obtener los medicamentos que necesitan para controlar su enfermedad.

Piotrowski dijo además: "Parte de nuestra tarea como organización consiste en acompañar a los pacientes en su transitar por la enfermedad y asesorarlos. Tras interactuar durante años con el Banco Nacional de Drogas Oncológicas, con el Ministerio de Desarrollo Social, con PAMI, IOMA, OSDE y otros prestadores de salud, decidimos sistematizar todo ese aprendizaje y conocimiento en Asociación Alma App".



El riesgo de las demoras



La doctora Beatriz Moiraghi, médica de planta del Servicio de Hematología del hospital Ramos Mejía, indicó: "En el abordaje de enfermedades de este tipo, primero es muy importante llegar cuanto antes al diagnóstico certero. Una vez que se sabe qué tipo de leucemia tiene, hoy también se va a buscar qué subtipo molecular presenta, porque puede ser un dato vital para la decisión sobre el tratamiento a seguir".

"En las leucemias agudas, como la mieloide aguda, que es la más frecuente, el tratamiento debe iniciarse de inmediato porque la progresión de la enfermedad es súbita. Por lo general, el paciente directamente queda internado al dar con el diagnóstico habiendo ingresado por Guardia. En ese caso, el médico tratante determinará si indica quimioterapia o si el paciente necesita algún otro abordaje dadas sus características particulares", agregó.

"Para leucemias crónicas, como la mieloide o la linfocítica, quizás no sea tan determinante iniciar el tratamiento ese mismo día, pero tampoco es aceptable una demora de varios meses. Lo que seguro debe evitarse es la interrupción del tratamiento por causas ajenas a la indicación médica. Si el paciente está controlando su enfermedad con el medicamento que está recibiendo, tiene que poder cumplir en tiempo y forma con el esquema de administración sugerido por su médico", remarcó.