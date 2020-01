Coronavirus: la OMS vuelve a convocar a un comité de emergencia

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que enviará expertos internacionales a China lo antes posible para mejorar la comprensión de la situación del nuevo coronavirus y guiar los esfuerzos mundiales contra la epidemia.

"He decidido convocar nuevamente [una reunión de] el Comité de Emergencia del Reglamento Sanitario Internacional por el nuevo coronavirus (2019-nCoV) mañana para que me informe si el brote actual constituye una emergencia pública de salud de preocupación internacional", publicó a través de su cuenta en Twitter el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

La determinación de catalogarlo como emergencia internacional intensificaría las medidas de prevención y coordinación de las autoridades sanitarias en todo el mundo. La semana pasada la OMS definió que el brote constituye un riesgo "alto" a nivel global.

