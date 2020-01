Un temporal azotó parte de la precordillera y dejó a unas 50 familias sin techo

Medio centenar de familias quedaron desprotegidas y sin un techo en el paraje El Toro, jurisdicción de Campo Quijano, tras un temporal de lluvia y granizo que azotó la Quebrada en los últimos días.



El Consejo del Pueblo Tastil informó a El Tribuno que los caminos de acceso se encuentran cortados al tránsito vehicular, por el momento. La zona de precordillera es recorrida por un comité de funcionarios municipales y los referentes de la comunidad originaria, a fin de hacer una evaluación de la situación y llegar con ayuda a los damnificados. LE PUEDE INTERESAR Municipios: inundaciones, incertidumbre y propuestas de verano en la primera semana del año Llega la tradicional fiesta vecinal de Reyes, de "Hacho" Bais



Carlos Folloni, intendente de Campo Quijano, informó que desde un primer momento se diseñó un operativo para hacer llegar a la zona bidones con agua potable, plásticos cobertores y víveres para las familias afectadas.



Se estima que recién en horas de tarde podrían llegar a los parajes más alejados y que fueron afectados por el fenómeno climático. Estas poblaciones se encuentran ubicadas en la zona más profunda de la precordillera, que comprende alrededor un radio de al menos 500 kilómetros.



Comunicado de la Municipalidad: Texto

“El Intendente Carlos Folloni dispuso realizar el control de rutas, viviendas y asistencia a las familias en los parajes de la Quebrada del Toro desde el 1 de enero de este año. Por lo cual salieron 2 vehículos dotados con asistencia alimentaria y agua potable en bidones a fin de poder distribuir a las familias necesitadas”.

“Cabe destacar que los parajes recorridos no revisten problemas de mayor envergadura a las normales para esta época, de igual manera se distribuyó agua potable en bidones, mercadería no perecedera y plástico para cubrir los techos que no han recibido el correspondiente mantenimiento”.

“En cuanto a los caminos desde El Cachiñal se encontraba transitable salvo dos tramos de no más de 20 mts cubiertos por lodo, debido a la acumulación de agua y arena, situación que amaina en cuestión de horas por la topografía del lugar y que se puede rodear para salir de paso. Tanto las familias de Finca el Toro como de los parajes siguientes fueron asistidas de igual manera”.

“El Comité Operativo de Emergencias de la Municipalidad COEM, logró relevar la situación en todos los parajes a fin de contar con todos los datos suficientes y necesarios a fin de que el Ejecutivo Municipal pueda tomar las decisiones correspondientes ante una eventual situación de desastre”.