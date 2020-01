Reportan una nueva explosión al norte de Bagdad: al menos seis muertos

Una explosión ocurrida en el norte de Bagdad dejó al menos seis personas muertas y tres heridas. Según reportó Reuters, el objetivo habría sido un convoy compuesto por vehículos en los que se trasladaban altos mandos de una milicia chiíta iraquí respaldada por Irán.

Iran-backed Asa’ib Ahl al-Haq has reportedly confirmed the death of Hamid al-Jazairi, deputy leader of the Saraya al-Khorasani in an airstrike in Baghdad.