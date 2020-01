El exintendente Fredy Llaya negó que lacomuna tenga una deuda de $26 millones

Alfredo Llaya, intendente de Embarcación por 5 períodos negó en forma terminante que la administración municipal a su cargo que se extendió por 20 años le haya dejado una deuda de 26 millones de pesos a la actual, que encabeza el médico Carlos Funes.

Llaya mostró por los medios de la localidad documentación que luego acercó a El Tribuno y consideró que "hay mala intención de parte de Funes al afirmar eso, o la otra posibilidad es que quiera justificar la inoperancia actual echándole la culpa a Llaya".

El exintendente de la localidad, en respuesta al informe que Funes hizo público el viernes anterior, donde explica las razones por las que debió solicitar adelantos de coparticipación a la provincia, explicó que "en la Municipalidad no quedó una cuenta corriente como afirma el doctor Funes sino cuatro y en total dejamos 9 millones de pesos de saldo en esas cuentas. A la semana de asumir, calculando lo que ingresó en el mes de noviembre anterior, debían recibir la coparticipación que rondaba los 10 millones de pesos, más 4 millones de regalías. A eso hay que sumarle la recaudación genuina que ronda los 4 millones. Por lo tanto esa argumentación de que debieron pedirle adelanto a la provincia para pagar los sueldos y el aguinaldo no tiene ningún asidero".

El parque automotor

Alfredo Llaya, por otra parte, consideró que "tampoco es real eso que dejé un parque automotor que son un montón de fierros viejos. El vehículo más antiguo del municipio de Embarcación tiene 3 años. Les dejé una máquina hormigonera que dudo haya en algún lugar de la provincia, computarizada, para calcular exactamente los materiales que necesita, por ejemplo".

Y agregó que "el día que Funes me ganó la elección lo llamé para felicitarlo y al otro día, en mi vehículo particular, recorrimos todas las obras, le di toda la información y la contadora que iba a asumir en Hacienda trabajó al lado del personal de mi gestión durante dos semanas".

"Por eso me extrañó que salieran a decir que cuando llegaron no tenían información y que a los escritorios los encontraron vacíos. Por supuesto que estaban vacíos porque la información está contenida en el sistema informático y en el archivo, no en papeles como parece que ellos pretendían".

Ensañamiento

Llaya explicó que "ahora voy a explicar todo lo que se dijo de mi gestión a pesar que mucha gente me decía que tenía que salir a explicar o pedir derecho a réplica cada vez que se decía algo falso de mi gestión y yo les contestaba que al gobernar una comuna no me podía dedicar 24 horas al día a leer, escuchar, mirar los medios y contestar las mentiras. Cada uno hacía su trabajo, esa fue siempre mi postura", dijo.

Y explicó: "Pero hubo mucho ensañamiento, mucha mala intención porque a mí nunca vinieron a hacerme un reportaje. Era tal el ensañamiento que una vez dijeron que yo era un degenerado porque tenía chicas trabajando en ropa interior cuando en realidad en otro municipio vecino se hacía la elección de la reina del verano en un balneario y las chicas salían en traje de baño".

Llaya recordó que "en otra oportunidad me sacaron hasta en los medios nacionales porque una fundación que vino de Córdoba difundió que yo había hecho un puente que era una vergenza. Pero era falso, porque no fue una obra que yo hiciera y lo que esta gente necesitaba era justificar lo que ellos hacían en la zona. Las empresas que los solventaban no se iban a venir hasta Embarcación a ver si era verdad o mentira, así que directamente me atacaron a mí y dijeron cualquier cosa".

El exintendente de Embarcación recordó que "apenas Funes ganó la elección mi señora (la exsenadora provincial Nora Canunni) que por muchos años se encargó de Desarrollo Humano y de toda la contención social, se reunió con la esposa de Funes para explicarle cómo se manejaba esa área. En estos tiempos, particularmente la ayuda social requiere de un trabajo serio, no se trata de repartir bolsones para cualquier lado. Por eso la gente que estaba en esa área, como en todas las del municipio fue capacitada y recibió mucha formación durante estos años. Pero como toda esa gente se quedó afuera, ahora no saben cómo encaminar la Municipalidad y me echan la culpa a mí".

Dirigentes que incomodan

Llaya describió, más adelante, la gran cantidad de obras -hospitales, colegios, salas de primeros auxilios, centros comunitarios, hospedajes para profesionales de la salud, complejos y playones deportivos- que construyó con fondos propios y nacionales y provinciales en todo el amplio municipio de Embarcación que se extiende por la ruta nacional 81 hasta Formosa. Al ser consultado sobre el por qué del resultado adverso en las elecciones consideró que “no pasó solamente conmigo, sino con muchos dirigentes de muchos años que conocen sus comunas y el departamento al que pertenecen. Como (Juan Angel) Pérez y tantos otros que perdieron, yo convocaba a una reunión a la mañana y a la tarde reunía a 40 intendentes; pero lo hacíamos para trabajar en conjunto, no para conspirar contra nadie. Esa capacidad que nos da tener tantos años de militancia, de gestión, es lo que genera cierta desconfianza. Ellos fueron los que más hicieron para que no resultemos reelectos, pero son las reglas del juego. Así es la política que tiene cosas buenas y malas. Pero hay que seguir, con una elección, la participación y la militancia no se terminan”, expresó convencido Fredy Llaya.