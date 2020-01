Obras para Salta, el objetivo de los nuevos diputados nacionales

Dos diputados por el Frente de Todos, que ganó las legislativas del año pasado en Salta, y dos por Juntos por Cambio, que a pesar de perder hizo una elección lo suficientemente buena como para mantener equilibradas las fuerzas en el Congreso de la Nación. Más allá del signo político, los nuevos diputados nacionales por Salta coincidieron en que el norte argentino tiene una urgente necesidad de obra pública y aportaron sus visiones acerca de cómo trabajar para traer las soluciones que los habitantes del NOA y NEA y, principalmente Salta, necesitan.

En lo que no hay coincidencias es en torno a la visión que tienen sobre lo que fue el Plan Belgrano. Los legisladores alineados con el gobierno nacional de Alberto Fernández consideraron el programa de obras de la anterior gestión como un fracaso o, directamente, como una mentira. Mientras que por el lado de los legisladores que ahora son oposición, se trató de un importante programa de obras con una marcada visión de federalismo que reivindicó al norte del país.

La diputada nacional del Partido Propuesta Salteña (PPS), que integra Juntos por el Cambio, Virginia Cornejo, consideró que "sería extraordinario para Salta y el NOA que el Plan Belgrano continuara, aunque tengo mis dudas".

"Ha sido una decisión política muy marcada, por parte del expresidente Mauricio Macri y su equipo, elaborar este plan para mejorar las asimetrías con las que nos encontrábamos tanto en la Provincia como en la región", afirmó Cornejo.

La diputada nacional dijo que "ojalá que quienes hoy tienen el poder le den la misma importancia, porque para Salta ha representado mucha plata, se hicieron obras hasta de agua potable", y agregó que "hoy se están terminando obras como el acueducto de Campo Alegre que va a solucionar problemáticas graves y estructurales que tenía la provincia".

"También obras para apoyar a la producción, como las que tienen que ver con la recuperación el Belgrano Cargas; o la de cielos abiertos para recibir turismo", y remarcó que "los aeropuertos tienen condiciones hoy de estar posicionando a Salta como uno de los destinos turísticos más importantes. Todo eso fue el Plan Belgrano para Salta".

En abierta contraposición con la postura de Cornejo, la diputada nacional Verónica Caliva, del Frente de Todos, aseguró que "el Plan Belgrano fue un bluf (una farsa) del anterior gobierno, en el que cada anuncio que hizo no se tradujo en la letra de ese plan".

"La región y Salta necesitan un plan fuerte, sólido de integración y desarrollo y trabajar por cada una de las regiones del país está contemplado en el programa del Frente de Todos", afirmó, y dijo que "es fundamental que se trabaje en función del desarrollo regional de cada una de las economías del NOA para contrarrestar tantos años de atraso y de olvido donde la economía siempre estuvo girando en la región central del país".

En la misma línea, Lucas Godoy, diputado nacional del Frente de Todos, señaló que "el Plan Belgrano fue una gran mentira: de lo que se prometió con bombos y platillos no se hizo prácticamente nada".

"El Plan Belgrano consistía en obras de infraestructura, con una inversión de alrededor de 16 mil millones de dólares en 10 años y, en cuatro que tuvieron, ni por asomo se puso un 40% de eso, que serían unos cuatro o cinco mil millones de dólares", expuso, y destacó que "también se hablaba de destinar recursos por 50 mil millones de pesos en cuatro años para soluciones habitacionales de 50 mil familias, gas natural, infraestructura sanitaria, atender la pobreza extrema, inversión en rutas, como la 9/34, en cuyo caso culparon a los vecinos por no definir la traza. La reactivación de los ferrocarriles, no se hizo nada. Fue una enorme mentira, como la mayoría de las promesas de Macri".

Cornejo, por su parte, consideró: “Es preocupante que diputados que deberían defender este tipo de políticas que tenía nuestra Salta, digan que no se hizo nada”. Agregó: “A estas chicanas y a esta forma de hacer política no las comparto; cuando se hacen cosas bien hay que ponerlas en valor y cuando se hacen mal también hay que marcarlas”.

Caliva, por su parte, coincidió: “Es necesario y sería maravilloso que se reflote un plan y, si lleva el apellido de nuestro prócer independentista sería maravilloso, pero más allá de los nombres que les pongamos, se trabaje de manera integrada y que se comience a equiparar y haya federalismo a la hora del desarrollo y de un plan de obras serio, que se vaya trabajando a futuro, que de verdad venga a potenciar esta región”.

No obstante aseveró: “En los cuatro años de Macri solo hubo cascarones vacíos y, en realidad, nuestra provincia solo empeoró sus condiciones. Hay un estancamiento productivo tremendo; hay muchas pymes y comercios que cerraron; estamos estancados. El gobierno de Alberto Fernández viene a reconstruir, a traer equidad y a resolver los problemas de la población”.

Godoy indicó: “Las inversiones que necesitamos en el norte argentino son muchísimas”, y agregó: “Hay una enorme asimetría de nuestra región con respecto al centro y al sur del país. Hay niveles de desigualdad, de pobreza, de indigencia, de falta de obras y tenemos que empezar a resolverlas alguna vez”.

“Creo que no se ha intentado lo suficiente el lograr una articulación y el trabajo para generar una agenda de prioridades de todo el norte argentino junto a los legisladores y legisladoras de toda la región”, indicó.

Para el diputado nacional, “individualmente no se va a modificar esa situación, una banca en el Congreso, o siete que tiene Salta, no van a modificar eso. Pero si aunamos esfuerzos, si nos ponemos de acuerdo en esa agenda en común, en la región son más de 65 bancas en la Cámara de Diputados y 27 o 30 en el Senado”, con lo cual “estamos hablando de más de un tercio del Senado”.

“La forma de poder destinar recursos a través del Presupuesto, de poder implementar o crear medidas de promoción fiscal, de leyes de régimen diferenciado para lograr justamente medidas de promoción para la instalación de empresas tiene que ser a través de esa fortaleza en el conjunto”, expuso e insistió: “Creo que no se ha intentado lo suficiente y es una cuenta pendiente”.

En este sentido, reveló que “nosotros ya venimos hablando con legisladores de la región que tienen la misma visión; me parece que en los próximos años ese trabajo va a ser fundamental para la agenda de prioridades que conecte obras viales, que posibilite la infraestructura necesaria para conectar de este a oeste nuestra región; las obras en la ruta 9/34 o la 68 que comunican a varias provincias e incluso países”.

“Hay municipios enteros que no tienen gas natural, como Cachi o Urundel, y eso me parece que si lo planteamos a partir del trabajo de una agenda común se puede resolver porque nuestra región, además de aquellas asimetrías que son similares, tiene economías regionales también similares, falta de competitividad similares”, dijo y se entusiasmó con la posibilidad de “dejar de lado intereses sectoriales, esto de alambrar las provincias, y empezar a pensar en serio en el desarrollo de nuestra región del norte del país que tiene esas condiciones de desigualdad estructural histórica”.

Condiciones dignas

Caliva indicó que “más allá de estar o no en la misma línea política, se debe gobernar con equidad y justicia social”, y que “se debería ayudar mucho más a las regiones que atraviesan situaciones delicadas en materia social”.

“Una cuestión central es la emergencia habitacional”, advirtió, y dijo que “en Salta hay entre 80 y 100 mil familias que no tienen cómo acceder a la vivienda propia y tampoco tienen cómo pagar los valores de los alquileres”.

Finalmente, la legisladora nacional manifestó: “Es fundamental que podamos generar empleo de calidad y que dejemos de vivir en un mundo de trabajo en negro y precarizado”.

