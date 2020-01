Dakar 2020: Kevin Benavides está tercero y Luciano avanzó un puesto en la general

Con un cuarto y quinto puesto en la etapa 2, Kevin y Luciano Benavides, respectivamente, culminaron la segunda etapa en el Rally Dakar de Arabia Saudita que comprendió el tramo entre Al Wajh y Neom, con 367 kilómetros de especial y un total de 401 km.

De esta manera, Kevin, el mayor de los hermanos y piloto de Honda avanzó al tercer puesto en la general, mientras que el joven de KTM se ubicó séptimo.



"Fue una etapa muy complicada, muchísima navegación, nos entregaron el roadbook por la mañana, eso hizo que se dificulte un poco más. Largué en la cuarta posición, en el kilómetro 140 enganché a los de adelante, pude pasarlos y abrí pista hasta 30 km antes del final. A pesar de la dificultad, me gustó mucho abrir camino en este tipo de terrenos", expresó Kevin a su equipo de prensa.

"Terminé cuarto, creo que hice una buena etapa, a la moto la controlamos en los 10 minutos que teníamos y está todo ok, listo para salir mañana con la segunda parte de la maratón. Gracias a todos por su apoyo", agregó.

Luciano, por su parte, sostuvo: "Quedé quinto en esta segunda etapa. Realmente estoy muy contento con lo que vengo haciendo, hoy fue muy difícil la navegación y pude hacerlo muy bien y con un gran ritmo. Solo tuve un susto en un peligro que no vi pero por suerte no terminó en caída. Estoy Séptimo en la general y muy motivado para seguir dejando todo día tras día".

