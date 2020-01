Ulloa: “Vamos a jugar con responsabilidad”

Salta Vóley se prepara para el Torneo Argentino de Clubes (ex Liga A2) con un plantel netamente salteño, incluso su cuerpo técnico.

Juan Ulloa, el entrenador del combinado salteño, se refirió a los días de trabajo junto al plantel. “A los chicos se los nota muy cansados, no están acostumbrados a trabajar en doble turno. Diego Escudero es el preparador físico y el encargado de la puesta a punto, también trabajamos doble turno en el microestadio cuestiones tácticas”, sostuvo Ulloa.

El DT además agregó: “Esta es una oportunidad para todos, aparte de los jugadores, el cuerpo técnico también es salteño. Los años anteriores estuvieron mirándolo desde afuera y hoy les tocará ser partícipes”.

El equipo debutará el 18 de enero, en el microestadio Delmi, contra Pellegrini y al día siguiente, también de local, recibirá a Tucumán de Gimnasia.

“Hay pocos chicos que tienen la experiencia de participar en esta liga, vamos a apuntar a la clasificación, somos cinco equipos y clasifican cuatro. Se puede dar pelea una vez que se pueda tomar la experiencia durante los partidos y los chicos jueguen sueltos. La experiencia es algo muy importante a definir los partidos, nos falta un poco en lo físico y de estatura pero hay muchas ganas. Sin dudas que sería una locura decir que vamos a salir campeones pero sí vamos a jugar con responsabilidad”, dijo.

Será la primera experiencia de Juan Ulloa en la segunda división del voleibol nacional. “Es la primera experiencia para mi también, antes iba a ser el entrenador de Jujuy Vóley pero por cuestiones de números no se dio. Este es mi primer desafío y lo tomo con mucha responsabilidad, los conozco a todos los chicos del plantel, tenemos una relación de muchos años, hay un espeto mutuo, cuando llegue la hora de jugar seguramente también habrá otras sensaciones”, sostuvo Ulloa, quien también destacó a la dirigencia. “La dirigencia es asombrosa, hasta donde yo sé, hay poca ayuda del Gobierno, es todo a pulmón lo de ellos y es para sacarse el sombrero”, señaló.