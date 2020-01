Un problema menos en River: Pinola está dispuesto a renovar su contrato

"Siempre me dijeron que de River no hay que irse nunca, que hay que irse si te echan porque después te terminás arrepintiendo. El salto que hagas tiene que ser a Europa, al mismo nivel o más alto", expresó el central de 36 años.

El defensor de River Plate, Javier Pinola, confió que estará "todo bien" para la renovación de su contrato con el club el cual finaliza en junio de este año.



"Les comuniqué a los dirigentes y a Marcelo (Ndr: por el entrenador Gallardo) que nunca hubo problemas en cuanto a las negociaciones. No creo que ésta sea la excepción. Por ahora, hasta junio tengo contrato. Creo que al fin y al cabo va a estar todo bien", dijo Pinola en una nota concedida a TyC Sports desde San Martín de los Andes, lugar de pretemporada para River.



"Siempre me dijeron que de River no hay que irse nunca, que hay que irse si te echan porque después te terminás arrepintiendo. El salto que hagas tiene que ser a Europa, al mismo nivel o más alto. Todos estamos contentos por cómo se trabaja", agregó el central de 36 años.



Pinola también consideró a su compañero Ignacio Fernández como "uno de los mejores" jugadores del fútbol argentino y abogó por la extensión de su vínculo con el club. "Si se queda, para nosotros será fundamental y nos pondrá muy felices", señaló.



Pinola consideró a la Superliga como "un gran objetivo" en el primer semestre y que luego apuntarán a la Copa Libertadores.