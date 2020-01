Pol Fernández, el primer refuerzo de Boca

El mediocampista ofensivo Guillermo “Pol” Fernández, quien ultimamente estuvo postergado en el Cruz Azul mexicano, será la primera incorporación de Boca en la gestión de Juan Román Riquelme como responsable del Departamento de Fútbol.

El santafesino, de 28 años, recibió el llamado del propio Riquelme y “arregló todo económicamente” para retornar al club en el que debutó en Primera División, confiaron allegados al futbolista.

Boca acordará con la institución mexicana un préstamo por un año con una opción de compra todavía a definir y lo que aún resta por tratar es si la cesión tendrá o no cargo para el club argentino.

Fernández llegó al Cruz Azul a mediados del año pasado y tuvo poca participación, ya que fue titular en apenas cuatro de los 15 partido en los que participó entre Liga MX, Supercopa MX y Liga Cup.

Pol Fernández debutó en Boca en la temporada 2012 - 2013, luego pasó a préstamo a Rosario Central, donde fue dirigido por Miguel Ángel Russo y en 2014 retornó al xeneize, donde ahora cumplirá su tercer ciclo.

Posteriormente actuó en Atlético de Rafaela (2014 - 15), Godoy Cruz de Mendoza (2015 - 18) y Racing Club (2018 - 19), con el que se consagró campeón de la Superliga.

En enero de 2014 Pol Fernández regresó por primera vez a Boca, tras haber jugado seis meses a préstamo en Rosario Central. Pero Carlos Bianchi, que había vuelto a Boca tras la final perdida contra Corinthians, no le dio lugar y lo mandó a entrenar con la reserva.

Si bien Racing también mostró interés en repatriarlo, Fernández se inclinó por Boca y hasta presionó a los dirigentes de Cruz Azul para que aceptaran la propuesta de préstamo con opción de compra.

El dinero no sería problema con la posible venta de Agustín Almendra al fútbol de Estados Unidos.

Un dirigente cercano a Ameal y Riquelme ratificó que “hasta que no se sepa bien, con auditoría mediante, dónde está parado el club en lo económico, será muy difícil incorporar a algún jugador o una compra de peso, si no se realiza antes alguna transferencia”.

Por eso, el interés del Inter de Miami -club que pertenece al exjugador inglés David Beckam- por el volante que esta por cumplir 20 años, en una suma de 10 millones de dólares por el 70 por ciento de su ficha, puede ser una solución para que Boca pueda contratar refuerzos y hacer posible no solo la vuelta de Pol Fernández, sino también del colombiano Edwin Cardona.

Los dos ya jugaron en la institución y en el caso del enganche colombiano tendría que conseguir su libertad de contratación por parte de Los Rayados de Monterrey, y también bajar sus pretensiones salariales.