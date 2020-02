Boca, obligado a ganarle a Talleres en el Kempes

El xeneize debe ganar para que River no se le escape. Visita a Talleres a las 21.45.

Boca, que hilvanó una serie de tres presentaciones sin éxitos y cedió el primer puesto, visitará hoy, a las 21.45, al irregular Talleres de Córdoba en un partido clave, puesto que necesita ganarlo para no perderle pisada a River en la recta final del torneo.

El encuentro se jugará en el Mario Kempes, con hinchas de ambos equipos, será arbitrado por Fernando Rapallini y televisado por TNT Sports.

Boca tiene 30 puntos en la Superliga, está a tres de River (33) y no gana desde el 24 de noviembre, cuando superó a Unión de Santa Fe por 2-0. Luego, empató con Argentinos Juniors (1-1), perdió con Rosario Central (1-0), bajo la conducción del DT Gustavo Alfaro, y en el reinicio con Miguel Ángel Russo como entrenador igualó en el clásico frente a Independiente (0-0), lo que lo alejó de la cima.

Su rival, Talleres, tiene 24 puntos y la semana pasada fue goleado por Defensa y Justicia por 4-1 en Florencio Varela.

En Boca, Russo sabe que los tiempos se aceleran y los plazos son cortos, de manera que la misión en Córdoba es mejorar el funcionamiento, que adolece de generación de juego, y lograr una victoria que le permita sumar confianza en el nuevo proceso.

Se imponen dos cambios obligados, ya que Carlos Izquierdoz fue expulsado y Mauro Zárate se desgarró.

En la defensa ingresará el paraguayo Junior Alonso por Izquierdoz y en ataque Franco Soldano por Zárate, mientras que no está definido si jugará Eduardo Salvio o el colombiano Villa. Lo seguro es que estará Carlos Tevez y también el juvenil Agustín Obando.

Probables formaciones



Talleres de Córdoba: Guido Herrera; Nahuel Tenaglia, Juan Cruz Komar y Javier Gandolfi; Leonardo Godoy, Juan Méndez, Enzo Díaz y José Mauri; Franco Fragapane, Dayro Moreno y Jonathan Menéndez. DT: Alexander Medina.



Boca Juniors: Marcos Díaz; Julio Buffarini, Lisandro López, Junior Alonso y Frank Fabra; Jorman Campuzano; Eduardo Salvio o Sebastián Villa, Guillermo "Pol" Fernández y Agustín Obando; Carlos Tevez y Franco Soldano. DT: Miguel Angel Russo.



Arbitro: Fernando Rapallini.

Cancha: Mario Kempes, de Córdoba.

Hora de inicio: 21.45.

TV: TNT Sports.