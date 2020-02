“Yo lo traería a Montiel al Leverkusen”, expresó Exequiel Palacios

El volante Exequiel Palacios, quien se fue de River a Bayer Leverkusen de Alemania, aseguró que habló con los dirigentes del equipo de la Bundesliga para que intenten llevar al defensor Gonzalo Montiel.

“Yo lo traería a Montiel al Leverkusen. Hablé acá para que lo vayan a buscar. Vamos a intentar. Ojalá se dé. Aunque sé que es difícil dejar River”, expresó el volante tucumano en declaraciones al programa de radio ‘River en línea‘.

Consultado sobre cómo le gustaría “agrandar la banda argentina” en Leverkusen, donde también juega otro ex River, el delantero Lucas Alario, Palacios eligió a Montiel como expresión de deseo, aunque no hubo negociaciones concretas con los dirigentes.

Palacios y su amigo Montiel compartieron cancha en 28 partidos: 25 en River, dos en la Selección Argentina Sub 20 y una vez con la Mayor, en un partido amistosos ante Chile (0-0).

Montiel está en carpeta del fútbol alemán y también del fútbol inglés hace casi un año, aunque hasta ahora no se conocieron ofertas que se acercaran a los 20 millones de dólares de su cláusula de rescisión.

Con respecto al equipo que dirige Marcelo Gallardo, Palacios consideró que “merece ser campeón de la Superliga. Veo todos los partidos de River”.

Sobre sus partidos en la Bundesliga, Palacios comentó: “Mi debut fue difícil, terminé con dolores. Acá se juega más físico, el fútbol se define en detalles y hay que estar preparados físicamente para estar activos. Hablo mucho con Alario, trato de escuchar y aprender para adaptarme”.