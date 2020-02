Martín Guzmán: "Es necesario sacarse de encima esa carga de deuda que no se puede pagar"

La Cámara de Diputados comenzó la sesión informativa especial en la que el ministro de Economía, Martín Guzmán, expone sobre las negociaciones que encara con los acreedores de títulos de deuda.

El presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, declaró abierta la sesión a las 17:37, cuando había 133 legisladores sentados en sus bancas.

Luego de la exposición del funcionario, se espera que los bloques de la oposición formulen preguntas, aunque Juntos por el Cambio adelantó que se llamará a silencio, disconforme con el formato de la sesión definido por el oficialismo.

En su alocución el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que "es condición necesaria para romper la dinámica de recesión que se profundiza sacarse de encima esa carga de deuda que no se puede pagar".

"Los países que sufren estas crisis no salen hasta que la deuda no deja de ser una carga que pisa el desarrollo del país", señaló Guzmán ante la Cámara de Diputados.

"El primer paso para resolver la crisis de deuda insostenible es cambiar el programa y poner el tema productivo en el centro".



"Hay que recuperar la capacidad productiva que le permita al país cumplir con los compromisos que tome y, lo más importante, con nuestra sociedad", señaló Guzmán en su informe ante la Cámara de Diputados de la Nación.

El ministro de Economía, Martín Guzmán, señaló también que el plan de emergencia aplicado por el Gobierno está "empezando a andar" y resaltó que desde el 2018 la Argentina "se quedó sin crédito".

Al hablar en la Cámara de Diputados, Guzmán defendió la ley de Solidaridad y Reactivación Productiva para tratar de estabilizar la economía. Dijo que "para sostener el crecimiento la cantidad de lo que el país le puede vender al mundo tiene que crecer".

"En cantidades exportadas desde el 2012 estamos igual, es una tendencia que hay que romper", sostuvo, al señalar que desde fines de 2015 la economía "entró en una caída libre". "Definimos un horizonte que es apuntar a una estructura productiva distinta, con un grado de diversificación diferente, para satisfacer las condiciones de la inclusión social, y que haya un crecimiento de la torta a repartir y estabilizar la macroeconomía", indicó.

Dijo que el peso "ahora no es confiable, es excesivamente volátil, necesitamos invertir, que el Estado ayude al mercado, para que no haya mayor crecimiento de las desigualdades".

Consideró que la Argentina "está en una posición de sentar posiciones para establecer un sendero distinto".

"Buscamos tranquilizar la economía, buena parte de las medidas que tomamos son de emergencia, atacamos la caída de la demanda y el costo alto del dinero, porque de lo contrario hay destrucción de empleo y empresas", señaló.