Asisten a familias inundadas

Finalmente. y después de dos días sin lluvias, la situación en el departamento San Martín volvió a la normalidad, en especial sobre la ruta nacional 34, donde el tránsito se normalizó, salvo por las precauciones que deben adoptarse en los tramos donde la cinta asfáltica sufrió grandes daños, como en el caso de Coronel Cornejo. Rolando Álvarez, director de Defensa Civil de Tartagal, precisó que "como no llovió en estos últimos dos días la situación tiende a normalizarse, no solo en los caminos del Chaco salteño sino también para las familias". "En relación a los cauces de agua y los diferentes arroyos que bajan de las serranías y atraviesan la ruta nacional 34, están en buen estado y los puentes y alcantarillas no han sufrido daños. De todos modos, se ha solicitado a la Provincia que nos acompañe en un sobrevuelo de la cuenca alta del río Tartagal para verificar en la cuenca el punto donde confluyen varios arroyos, sobre todo con la experiencia que tenemos del alud que se registró en 2009. En lo que hace al tramo del río que atraviesa Tartagal se han hecho verificaciones para determinar que la loza del cauce esté en buen estado y no se produzcan socavamientos. Estamos esperando una lluvia importante para el próximo viernes, pero no debiéramos tener inconvenientes", dijo.

La cinta asfáltica sufrió gran daño en Coronel Cornejo.

Anta

El coordinador de la Subsecretaría de Defensa Civil, Néstor Ruiz de los Llanos, articuló el trabajo de asistencia que se realiza en las localidades afectadas por las intensas lluvias en el departamento Anta.

Con el intendente de General Pizarro, Francisco Pérez, recorrieron Luis Burela en General Pizarro, Joaquín V. González, Apolinario Saravia, entre otras localidades. Trabajaron en la asistencia a las familias que se vieron afectadas por el ingreso de agua a sus viviendas y que fueron trasladadas a los distintos centros de evacuados. Se trabaja intensamente en la zona.

Bermejo

Una comisión de Defensa Civil trabaja en la asistencia de las familias anegadas tras la crecida del río Bermejo en el paraje La Esperanza, en Rivadavia Banda Sur. Distribuyeron módulos alimentarios a las 70 familias que se encuentran afectadas por el ingreso de agua a sus viviendas. También se monitorea permanentemente el paraje San Felipe, que ante la crecida del río Bermejo queda con zonas aisladas.

Crecida de los ríos

Hay expectativa por lo que vaya a suceder con el río Pilcomayo por el aumento de las lluvias en la cuenca alta en Bolivia, ya que la mayoría de las comunidades del Chaco salteño se verían afectadas. El paraje La Medialuna, perteneciente al municipio de General Mosconi, al que el río Itaú lo separa de Bolivia, se encontraba en alerta por el aumento del caudal de ese río que baja, a diferencia de los otros cauces, de norte a sur.