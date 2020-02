Schwartzman: “Quería tener revancha en Buenos Aires” 

Peque, quien sufrió una lesión muscular, lamentó no poder continuar en el Argentina Open.

Diego Schwartzman, actual número uno del tenis sudamericano y máximo favorito al título en el Argentina Open, lamentó hoy abandonar el torneo por una lesión muscular ya que deseaba ‘tener una revancha en Buenos Aires‘, donde perdió el año pasado la final ante el italiano Marco Cecchinato.

“Quería tener revancha en Buenos Aires por lo del año pasado. Venía jugando en un alto nivel de tenis, de llegar a la final en Córdoba y acá estaba en semifinales con las mejores condiciones posibles para avanzar y hasta ganar el título”, explicó el Peque en la rueda de prensa que ofreció para anunciar oficialmente su salida del ATP porteño.

La lesión del Peque, según la resonancia magnética a la que fue sometido esta mañana, era un “pequeño desgarro” en el músculo aductor mayor de la pierna izquierda y lo incomoda para desplazarse.

Schwartzman se lesionó el viernes en el final del último set del partido de cuartos de final que le ganó en forma increíble al uruguayo Pablo Cuevas (48) por 5-7, 7-6 (13-11) y 7-5, que se extendió por tres horas y 41 minutos, en el partido más largo en los veinte años del torneo que se juega en el Buenos Aires Lawn Tennis Club.

“En el match point que tuve (con el marcador en su favor por 5-4) sentí un tirón, como quedó a la vista en e partido, y me di cuenta que no era algo bueno. La única esperanza que tenía era haberme equivocado en mi sensación, por eso esperé hasta el final para tomar la decisión de no jugar”, añadió el tenista, visiblemente apesadumbrado.