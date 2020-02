Central Norte sigue desorientado fuera de casa

Central Norte se volvió a desorientar fuera de casa y perdió su rumbo en Santa Fe, donde fue goleado por Sportivo Las Parejas por 3 a 0, en la decimonovena fecha del Federal A.

El cuervo sigue padeciendo de visitante, estuvo lejos de alcanzar su rendimiento y cayó merecidamente. Eso sí, dentro de lo que fue una tarde-noche fatídica, el equipo de Ezequiel Medrán se mantiene temporalmente en zona de clasificación.

Nadie esperaba un cachetazo tan duro, sobre todo porque Central estuvo cera de romper el cero a pocos minutos del inicio (8’), Mauro Barraza, de tiro libre, no pudo doblegar a Emilio Rébora, arquero local, quien con buena respuesta le ahogó el grito de gol.

El local, como era de esperar, comenzó a presionar e hizo retroceder a la visita. Así llegó el anuncio de lo que terminaría en victoria, a los 11 minutos Maximiliano Pollachi, con un soberbio cabezazo, la mando a guardar, pero el tanto fue anulado por posición ilícita.

El cuervo retrocedió y no logró contener los embates del rival, haciendo crecer la figura de Mauricio Pegini, quien volvió a demostrar toda su jerarquía, al desviar el remate de Iván Ortigoza.

Los conducidos por Medrán no pudieron aguantar mucho, ya que a los 14’ Pollachi, defensor de Las Parejas, aprovechó un desconcierto en la defensa azabache, capturó un rebote y marcó el 1 a 0.

Central sin ideas claras, en el mediocampo a Joaquín Iturrieta no logró hacer pie y por trabajo por las bandas fue muy pobre.

En la segunda mitad, al menos al inicio, Central mostró otra faceta, la inclusión de Fausto Apaza fue positiva, el equipo encontró mayor claridad y dominaba las acciones, pero lo bueno fue opacado por Ortigoza (la figura), al convertir con una estupenda definición el segundo para el local. El cuervo intentó descontar, pero sobre el final Daniel Salvatierra, delantero de Las Parejas, sentenció la goleada.

El resultado:

LAS PAREJAS 3 C. NORTE 0

E. Rébora M. Pegini

F. Vera L. Beterette

M. Pollachi M. Padilla

L. Abascia F. Rodríguez

J. Acosta G. Cosaro

F. Palma E. Gaggi

M. Ribero O.Young

J. Soda J. Iturrieta

M. Bocchetti M. Barraza

I. Ortigoza N. Ledesma

D. Salvatierra F. Reyes

DT: L. Fernández DT: E. Medrán

Goles, PT: 14’ M. Pollachi (LP). ST: 12’ I. Ortigoza (LP), 36’ D. Salvatierra (LP). Cambios, ST: inicio, F. Apaza por Iturrieta (CN), 18’ por L. Navas por Palma (LP), 20’ C. Arriola por Ledesma (CN), 24’ L. Lapetina por Acosta (LP) y E. Vargas por Barraza (CN), 29’ L. Gutiérrez por Ortigoza (LP).

Jornada: 19° fecha

Estadio: 4 de Septiembre

Árbitro: Rodrigo Rivero