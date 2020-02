Jaguares lo dio vuelta y le ganó a Reds por 43 a 27

Un segundo tiempo a toda potencia y la tremenda efectividad del maul le permitió esta noche a Jaguares vencer a Reds de Australia por 43 a 27, en la tercera fecha del Súper Rugby, que se disputó en el estadio José Amalfitani.

El equipo argentino se había ido en desventaja por 24 a 12 en el primer tiempo, pero en la segunda parte logró dar vuelta el resultado.

Jaguares logró apoyar seis tries en todo el partido, pero cuatro en el complemento, y cuatro de ellos fueron a través del maul. El máximo anotador del partido fue el hoocker Julián Montoya, con tres conquistas.

Los otros tries fueron obra de Emiliano Buffelli, Santiago Socino y Tomás Cubelli, además de dos penales de Domingo Miotti, quien también hizo tres conversiones, mientras que la restante fue de Tomás Albornoz.

Ahora la franquicia de la UAR emprenderá una gira por Sudáfrica, en donde se medirá con Stormers (fecha 4), Bulls (fecha 5) y The Sharks (fecha 6), para regresar al estadio de Vélez en la séptima jornada recibiendo a Higlhanders, el próximo 14 de marzo.