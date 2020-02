A Central Norte le sonríe el mal tiempo

Al mal tiempo... La lluvia, por ahora, aplacó los ánimos en Central Norte y le sacó una pequeña sonrisa, porque el equipo de Ezequiel Medrán se mantiene momentáneamente en zona de clasificación en el Federal A.

El cuervo no depende de si mismo para seguir ocupando un lugar entre los seis mejores equipos de torneo, la dolorosa goleada (3 a 0) que sufrió con Sportivo Las Parejas, lo dejó prácticamente con un pie afuera del selectivo grupo que clasificará a la siguiente fase.

Central Norte necesitaba de dos resultados para mantener su posición en la tabla. El primero se hizo realidad, Unión Sunchales, en condición de visitante, derrotó a Boca Unidos de Corrientes por 2 a 1.

El bicho verde, que quedó a un punto de meterse entre los mejores seis, le dio una mano al club de barrio norte porque frenó a un rival directo con aspiraciones a luchar por el ascenso.

El otro cruce que está puesta toda la atención del azabache, es choque entre Defensores de Pronunciamiento y Gimnasia de Concepción de Uruguay, que fue suspendido al finalizar la primera mitad por las incidencias climáticas, cuando igualaban cero a cero.

Central Norte requiere de una victoria del lobo entrerriano, que lucha por salir de fondo de las posiciones y por ahora perdería la categoría, para continuar en zona de clasificación.

El cuervo deberá aguardar unas horas más para saber con certeza que posición ocupará al finalizar la decimonovena fecha.

DEPRO y Gimnasia completarán los restantes 45 minutos de su partido, esta tarde a partir de las 17.

Los dirigidos por Ezequiel Medrán arrancarán la semana con la expectativa de seguir en zona de clasificación.

Por otra parte, Chaco For Ever, en condición de local, superó a Crucero del Norte por 3 a 2 y se ubicó como único escolta del líder.

Los chaqueños quedaron tan solo a un punto de alcanzar la cima de las posiciones.

Douglas Haig, otro de los equipos que lucha por adueñarse de la punta, venció a Sportivo Belgrano 2 a 1.

Por último, el sábado, Güemes superó a Villa Ramallo 2 a 0 y San Martín (F) le ganó a Juventud Unida por 2 a 1.