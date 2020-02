Medrán prueba una nueva táctica en Central Norte

Ezequiel Medrán apuesta al cambio en Central Norte. El técnico cuervo, consciente de que hay mucho en juego, probó con una alternativa diferente para enfrentar a Güemes de Santiago del Estero, en el Martearena, a partir de las 22.

El azabache necesita sumar si pretende continuar luchando por ingresar en zona de clasificación en el Federal A.

Claro, no será fácil, llega muy golpeado para enfrentar al líder de la zona, tras la dolorosa derrota que sufrió ante Sp. Las Parejas (0-3).

Si bien el DT cuervo mantendría los mismos nombres en la defensa, en la práctica de ayer sorprendió con dos movimientos tácticos y una variante en el circulo central. En el sector izquierdo de la última línea, Guillermo Cosaro, quien habitualmente se desempeña como marcador de punta, se posicionó unos metros más adentro (marcador central) y Maximiliano Padilla pasó a cubrir el carril izquierdo.

No es la primera vez que Medrán prueba con Cosaro en otra posición, el defensor también jugó y cumplió por derecha.

Con respecto a Padilla, quien tendrá la posibilidad de formar parte del once titular por quinta vez consecutiva, sería la primera vez de manera oficial que se ubicaría en el sector izquierdo.

Otras de las variantes que probó el DT de Central Norte en la práctica de ayer fue el regreso de Matías Iglesias al mediocampo.

El flojo desempeño de Joaquín Iturrieta ante Las Parejas le daría una nueva oportunidad al volante central, ya que Nicolás Issa, ausente el partido pasado por acumulación de amarillas, sufre una sobrecarga muscular.

El mediocampista cuervo fue titular por última vez frente Defensores de Ramallo, en la decimocuarta fecha. Justamente no tuvo un buen rendimiento y fue reemplazado a poco minutos del segundo tiempo.

En el carril izquierdo, el entrenador cuervo ubicó a Nicolás Ledesma y Mauro Barraza quedó como enganche, mientras que Fabricio Reyes fue el único punta.

Ezequiel Medrán probó un nuevo esquema táctico, el tradicional 4-4-2 quedó de lado y puso en cancha un 4-4-1-1.

Si bien está claro que la formula que puso en práctica en DT de Central es más defensiva, no significa que será la que utilizará frente a los santiagueños. En el ensayo de fútbol formal, el encargado de conducir Central también probó con Gonzalo Ríos por Ledesma y Arriola por Gaggi.