Nuevo destino, nuevo desafío para Orihuela

Con su raqueta en la mano, con la pasión por el tenis, el salteño Alejandro Orihuela ha llegado a distintos puntos de la Argentina. Superó sus fronteras y llegó a jugar a nivel sudamericano, pero sus límites no terminaron ahí. Siguió buscando nuevos desafíos y estos lo llevaron a jugar en Europa, sumó experiencia que nunca conseguiría en nuestro país y así continuó su carrera que hoy lo tiene en otro destino: Estados Unidos.

A raíz de algunos buenos resultados que obtuvo el año pasado, Alejandro comenzó a recibir ofertas de becas de universidades de Estados Unidos. Analizó todas las posibilidades que se le presentaron y finalmente tomó la decisión de ingresar al Cowley Collegge de Kansas, donde además de jugar al tenis estudia Psicología.

Con El Tribuno habló sobre estos nuevos desafíos que le llegan a los 23 años, lejos de su hogar -situación a la que ya está acostumbrado- y con muchas cosas por conocer.

“En 2019 yo venía jugando un par de torneos de la categoría Future (profesionales) que reparten puntos para el ranking mundial, y a la vez venía jugando torneos Pro-Tour que reparten puntos para el ranking nacional profesional. En 2018 gané uno de esos torneos, la Copa Pachamama en Jujuy, y acá hay un sistema, que según los partidos y torneos que vos ganaste, te permite estar en una clasificación. Por el torneo que gané en Jujuy logré estar en esa clasificación y me comenzaron a llegar ofertas de becas de Estados Unidos y también de Europa para jugar interclubes. Decidí ingresar al Cowley College porque me ofrecían cubrir casi todos los gastos de estudio y, además, porque está cuarta en el ranking nacional y pueden jugar contra los mejores”, contó Alejandro desde Kansas.

El equipo universitario, apodado Los Tigres, tiene como entrenador al venezolano Manuel Raga. Cuenta con jugadores que se especializan en singles y dobles en ambas ramas que compiten en la división 1 de la liga NJCAA, el torneo de tenis para universidades.

Los Tigres del Cowley College tiene un récord de dos triunfos, un empate y una derrota en la liga. El último resultado fue la igualdad en 4 puntos frente a Newman University; las victorias fueron sobre Baker University por 8 a 1 y Southeastern Oklahoma State University por 5 a 4, mientras que la única derrota fue contra Midwestern State por 7 a 2. Su próxima serie de partidos será mañana frente a Seward en Liberal, Kansas.

La temporada para Orihuela seguirá hasta el próximo 24 de abril con partidos en Alabama, Oklahoma y Texas. El último capítulo será el Campeonato Nacional de la NJCAA en Tyler, Texas, del 11 al 15 de mayo.

Como casi todos los jugadores, Orihuela ya se ha convertido en un trotamundos del tenis. Su pasión y las ganas de seguir asumiendo nuevos desafíos lo han llevado de un lado al otro, esta vez se asentó en Estados Unidos, cuna de jugadores que hicieron historia en el circuito profesional.