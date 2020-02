Salta Vóley recibe al invicto Policial (F)

Jugarán desde las 21 en el microestadio Delmi por el Argentino. La entrada será un alimento no perecedero.

Esta noche comenzará el último weekend de la fase regular del Torneo Argentino de Clubes y Salta Vóley recibirá a Policial de Formosa, invicto en la zona A. El encuentro se jugará desde las 21 en el microestadio Delmi; la entrada será un alimento no perecedero.

El equipo salteño comenzará hoy a definir su futuro en la competencia. No hay riesgo de descenso ya que no habrá pérdidas de categoría esta temporada, en tanto la plaza salteña para el Argentino de Clubes del 2021 está asegurada.

También está asegurada la presencia de Salta Vóley en la siguiente instancia independientemente de lo que suceda entre hoy y mañana. Sí habrá una definición en cuanto al lugar donde los salteños jugarán la próxima instancia.

Si finalizan en el quinto lugar irán a jugar a San Juan en una zona contra un ganador de grupo y otro que haya salido segundo, mientras que si salen cuartos les tocará jugar en Santa Fe con un ganador de grupo y un tercero.