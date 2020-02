Central Norte, con un punto con sabor a poco

Solo un punto, con gusto a poco, fue lo que Central Norte cosechó anoche frente a Güemes de Santiago del Estero.

Desde zona defensiva el equipo azabache buscó ser ordenado y con el fin de no dar ninguna clase de ventaja frente a un rival de cuidado como los santiagueños. Guillermo Cosaro atento en la marca y con Maximiliano Padilla recostado por izquierda, en la última línea, ambos cumplieron al pie de la letra la orden que impartió el técnico Ezequiel Medrán.

A partir de la planificación del de juego, el cuervo se mostró más incisivo en los primeros minutos. Y hasta en algunos pasajes consiguió la tenencia de la pelota y con lo cual le alcanzó para mostrar sus ambiciones de llegar hasta valla defendida por Juan Mendonca. Pero cuando dispuso acelerar el juego se equivocó en la entrega; faltó la precisión necesaria para lastimar al rival.

Enzo Gaggi intentó por derecha de la zona media ser más vertical, pero se quedó con esa insinuación y entonces, no hubo llegadas claras en el arco de enfrente. Se notó la ausencia de un hombre que le otorgue claridad, la pausa necesaria para abastecer juego a los hombres de ataque. Por ahí, Matías Iglesias se paró en esa función pero no gravitó. Y Nico Ledesma por izquierda no aportó muy mucho.

Por el lado visitante bien parado en la cancha y con un atacante como la Bestia Romero, se las ingenió para avanzar sobre terreno contrario. Claudio Vega avisó con una algunas combinaciones, de que se lo debía seguir con atención sus movimientos, que siempre provocaron fastidio en los defensores contrarios.

Le faltó sorpresa a Central y muchos le protestaron al árbitro una falta que dentro del área y que no fue. Inclusive, el gol estuvo bien anulado a la Perla Reyes, en posición adelantada. El cuervo estuvo inhibido, le falto fútbol y no le encontró la vuelta del partido ante un rival complicado. Y llegaron los cambios, a la cancha Carlos Arriola por Nico Ledesma y Mauro Barraza por Reyes. Los recién ingresados armaron una jugada para encender la ilusión, con un remate de Gaggi que respondió bien Mendonca, nada más. Luego, otra vez, uno que otro avance de los dos lados llegó el final. Allí, se esfumó la ilusión del local de ganar.

C. NORTE 0 GÜEMES 0

M. Pegini (6) J. Mendonca (6

L. Beterette (6) N. Monje (6

F. Rodríguez (6 N. Valenzuela (6

G. Cosaro (6) A. Giménez (6

M. Padilla (6 ) E. Díaz (6

E. Gaggi (6) V. Rodríguez (5

O. Young (5) M. Juárez (5

M. Iglesias (5) R. Chalabe (5

F. Reyes (4) P. López (5)

G. Ríos (5) C. Vega (5

N. Ledesma (4) N. Romero (5

DT: E. Medrán DT: P. Martel

Cambios ST: 20’ C. Arriola por N. Ledesma y M. Barraza por F. Reyes (CN), 35’ R. Bernal por V. Rodríguez (G) A. Gómez por C. Vega (G)

Árbitro: M. Mascheroni (6)

Estadio: Martearena

Jornada: 20ª fecha