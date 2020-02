"Más recursos para llegar a las comunidades"

Ricardo Villada, ministro de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia de la Provincia, realizó un balance sobre el trabajo de la emergencia sociosanitaria.

"Estamos avanzando y evaluando todo. Incorporamos, además, más recursos", afirmó el funcionario.

Ayer, el intendente de Santa Victoria Este, Rogelio Nerón, fue a buscar una nueva ambulancia a Tucumán para esa zona del Chaco salteño.

"Además de incorporar otros agentes sanitarios, el gobernador dispuso que haya otra camioneta para poder acceder a las comunidades más alejadas más rápido", indicó.

Al ser consultado sobre la entrega de módulos alimentarios a aborígenes indocumentados, aseguró que "no se discrimina" por eso. Admitió que ese puede ser un limitante para la tarjeta Alimentar. No obstante, sostuvo que se dispuso un operativo de documentación con el Renaper. Ese es otro reclamo que realizaron en el Chaco salteño.

El ministro, por otra parte, afirmó que se trabajó en la prevención ante la posible crecida del río Pilcomayo, con anillados y defensas en distintas comunidades.

"Trabajamos en conjunto, atendiendo todos los frentes", afirmó Villada.

Otra ambulancia

Desde la jefatura de Paramedic, Gustavo Zizzetta dispuso de una ambulancia de mediana complejidad con personal médico y paramédico que colabora con la atención y traslados de personas en riesgo en el Norte de la provincia.

El vehículo se encuentra operando desde el hospital Juan Domingo Perón en la ciudad de Tartagal y brindará el servicio por 15 días, hasta tanto se disponga de las nuevas unidades que adquirió el Gobierno Provincial.

Médicos de Salta, en la zona crítica

Profesionales del Papa Francisco realizaron 500 atenciones.

El equipo de salud del hospital Papa Francisco, en el marco de la emergencia sociosanitaria, llevó a cabo un operativo denominado Extensión de Cobertura, con médicos, nutricionistas y enfermeros en misiones La Paz, La Gracia, San Miguel, Pozo El Toro, La Puntana, Santa María y en el hospital base. Realizaron 500 atenciones. Se identificaron personas en riesgo, se brindó atención y oportuna derivación. También se realizaron controles a embarazadas y búsqueda de niños con problemas nutricionales para su recuperación.

En el hospital base, en el sector farmacias, se llevó a cabo un diagnóstico de situación y de necesidades, siguiendo el mismo procedimiento también en los centros de salud de La Puntana y Santa María.

El gerente general del hospital Papa Francisco, Daniel Mamaní, señaló que la extensión de cobertura en la zona de Santa Victoria Este estuvo a cargo de directivos y jefes de programas durante un fin de semana, que es un trabajo en red orientado a la población más vulnerable de la zona de emergencia del norte provincial.

“La niña pesaba 8,7 kilos”

El viernes se confirmó la muerte de una niña de un año y once meses, en Santa Victoria Este. Aunque en su certificado de defunción no constataba que la causa había sido por desnutrición, el gerente del hospital local, César Oviedo, confirmó que pesaba 8,7 kilos. “Estaba en un canal leve de desnutrición pero no murió por eso”, dijo ayer.

Ya son ocho las muertes de niños en medio de la crisis sanitaria. En otros medios cuentan nueve, pero ese caso se trata de un niño que se broncoaspiró en Tartagal y no tenía malnutrición.

La última niña que falleció, Zoe Torres, de un año y nueve meses tenía infección respiratoria agravada por un cuadro febril que la llevó a un paro cardiorrespiratorio del que no pudo recuperarse.

Según se supo, había médicos de Buenos Aires que la asistieron, pero no se pudo salvarla.

