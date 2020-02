"No queremos que esto quede impune, pedimos Justicia"

Mientras el suceso sigue conmocionando al país y a Rosario de la Frontera, donde residen los Subelza, los familiares del niño de 4 años al que mataron en Puerto Deseado y cuya madre fue violada en un hecho aberrante, pidieron justicia y que el caso no quede impune.

"Estamos en la casa de mi hermano esperando noticias. Mientras tanto llega mucha gente a dar las condolencias y a ofrecer su ayuda. Lo que estamos viviendo es una pesadilla, todavía no podemos creer lo que hicieron con mi sobrino y mi cuñada", dijo ayer a El Tribuno Eustaquio Subelza, quien es hermano de Celso, el padre del pequeño asesinado y esposo de la mujer abusada en Santa Cruz.

Los hermanos son carpinteros oriundos de Santa Victoria Oeste, al igual que la esposa de Celso, pero desde hace muchos años residen en la Ciudad Termal.

Celso reside con su familia en el barrio Avellaneda y con su esposa, que es ama de casa, tienen otros tres hijos: David, que es militar y trabaja en Puerto Deseado y a quien la mujer con su hijo habían ido a visitar; Franco, que es gendarme, y Daniela, todos jóvenes, mayores de edad. Toda la familia ya está en la provincia del sur argentino para tratar de sobrellevar, juntos, estos difíciles momentos.

"Quiero agradecer a todos nuestros vecinos rosarinos, que espontáneamente hicieron una marcha por las calles para pedir justicia por el crimen de mi sobrino Santino y por el abuso que sufrió mi cuñada. También quiero dar las gracias a los salteños y a los medios de comunicación de distintas provincias por el apoyo a nuestra familia", remarcó Eustaquio.

El carpintero dijo que hace ocho años le tocó vivir una situación terrible como esta cuando una de sus hijas, de 13 años, se suicidó en Rosario de la Frontera. "Fue cuando hubo una ola de suicidios en esta localidad. Ahora me toca vivir esto que también es terrible, es difícil soportar todo esto", lamentó.

El hombre dijo que no tienen novedades sobre cuándo van a trasladar los restos de su sobrino a Rosario de la Frontera. "No tenemos mucha información al respecto, está la Justicia trabajando. Mi cuñada está mejorando, por lo menos están todos juntos con mi hermano allá, pero no sabemos cuándo van a poder regresar".

Rosario, de duelo

Vecinos de Rosario de la Frontera dijeron que en esa localidad debería declararse un duelo y suspender todas las fiestas de carnaval, como la reconocida chaya rosarina, que se va a desarrollar entre hoy y mañana en la Ciudad Termal. “Los vecinos me dijeron que están dispuestos a hacer otra marcha si no detienen a los autores del asesinato y del abuso. También estoy de acuerdo en que debe suspenderse la chaya porque el pueblo mismo está de duelo y lo expresó en las calles para pedir justicia y seguridad”, dijo Eustaquio.

Acciones para asistir y acompañar a la madre

Autoridades dijeron que esperan avances en la investigación.

Organismos gubernamentales de Salta y del municipio de Rosario de la Frontera articulan distintas acciones para brindar asistencia y acompañamiento para todo el grupo familiar afectado.

“En el transcurso de la jornada son importantes los avances alcanzados en materia de investigación y asistencia en la provincia de Santa Cruz. Encomendados por el ministro de Gobierno, Ricardo Villada, desde Salta articulamos acciones y estamos en permanente contacto para acompañar a la familia”, dijo la secretaria de Derechos Humanos provincial, Mariana Reyes, entre ellas destacó el apoyo para que el padre del niño viaje a Santa Cruz.