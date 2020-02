Juventud ganó en forma merecida y clasificó

Juventud Antoniana ganó y clasificó. Con esa premisa, el equipo santo salió a jugar anoche el partido frente a Peñarol. Y a través de la conquista de Matías Vicedo, consiguió un triunfo merecido, que le permitió inscribir su nombre en la siguiente fase por la zona 4 de la región norte del torneo Regional Federal Amateur.

En un campo de juego del estadio Padre Martearena rápido, por la incesante llovizna, durante el desarrollo del juego, la formación que tácticamente orienta Adrián Cuadrado, supo resolver una posibilidad de gol, en la etapa inicial.

Quizás la diferencia en el marcador resultó mezquina para Juventud porque sus hombres se quedaron con el grito en la garganta, cuando enfrentaron al arquero Ojito Flores.

Peñarol planteó un juego interesante en la primera parte y dio señales de que estaba dispuesto a plantar batalla. Incluso hasta se animó a tomar la posesión de la pelota pero le faltó profundidad, ser más audaz para avanzar hasta la valla defendida por el debutante Hugo Acevedo, que no trasmitió seguridad y pasó un primer tiempo en un manojo de nervios. Claro que el santo fue acentuando en el campo contrario su superioridad y en la primera distracción de la última línea de Peñarol, un pase llegó a fondo en su área, atento el Momoto Gómez le pegó mordida, y el Toro Vicedo libre de marca marcó el gol.

Juventud se tranquilizó, pero también se distrajo en algunos momentos en zona defensiva, tal es así que Agustín Gallo, el atacante más peligroso del mirasol tuvo en sus pies el empate, pero se fue para otro lado. Y el mismo Gallo le sirvió un pase a Silvio Mogro, que no pudo definir frente a Acevedo.

Con la ventaja para Juventud se fueron al descanso.

Pero Peñarol no volvió certero para tomar el control de juego. Juventud se mostró más ordenado, y Mauro Cachi se amigó con el balón para generar juego, pero Matías Vicedo, el Momoto Gómez, Cristian Chavarría y luego el ingresado Juan González no estuvieron finos para ampliar las diferencias.

Ya en el final, Juventud se abrazó a la clasificación. Por supuesto que hay una mejoría como equipo, se busca una identidad en el juego y lo que Cuadrado quiere imponer en la cancha, pero también el sistema defensivo tiene que mostrar mayor solidez en una etapa que será más exigente.

Juventud 1 Peñarol 0

H. Acevedo (5) D. Flores (6)

N. Pérez (5) C. Garnica (5)

M. Arce (6) P. Dátilo (5)

G. Nazario (5) J. Guantay (5)

J. Velazco (6) A. Gordillo (5)

M. Cachi (5) D. Galván (6)

C. Churquina (6) M. Mogro (5)

C. Chavarría (5) S. Mogro (5)

L. Silveira (5) G. Flores (6)

M. Vicedo (6) M. Nieva (4)

R. Gómez (5) A. Gallo (6)

DT: A. Cuadrado DT: C. Fretes

Gol PT: 26’ M. Vicedo (J).

Cambios ST: inicio, M. Núñez (5) por G. Nazario (J), 16’ P. Gutiérrez por S. Mogro y L. Cruz por M. Nieva (P), 21’ M. Fernández por L. Silveira (J), 35’ J. González por R. Gómez (J), 40’ A. Paz por A. Gordillo (P).

Jornada: 4ª fecha

Árbitro: Santiago de la Rosa

Estadio: Padre Martearena