Nacho necesita juntar US$ 20 mil para luchar contra el cáncer

El pasado 16 de febrero, un día después de que se conmemorara el Día Internacional de Lucha contra el Cáncer Infanto Juvenil, Nacho González cumplió 15 años. Ya con 1,85 de altura, ama el básquet y hace dos años que lucha contra una leucemia linfoblástica aguda. En aquel momento, en dialogo con El Tribuno, José González, su papá, contó que estaba llevando adelante el tratamiento de mantenimiento para limpiar su médula y hacerse un trasplante el 11 de marzo.

Pero hace unos días, los últimos estudios que le hicieron a Nacho trajeron malas noticias. Su médula está afectada en un 48 por ciento con la enfermedad. "Es el valor más alto que tuvimos desde que empezó. Los médicos me dijeron que se puede seguir con el tratamiento pero que no se podrá realizar el trasplante. Casi como que me dijeron que ya no hay nada que hacer. No me quedé con eso y empecé a buscar qué más podemos hacer por mi hijo", detalló José, que en unos días logró informarse sobre un nuevo tratamiento que se está realizando en Europa y en Estados Unidos. Se trata del procedimiento CAR-T 19.

El CAR-T 19 es un tratamiento basado en la utilización de las propias células del paciente para destruir las células leucémicas. Los especialistas consideran que es un nuevo paradigma de terapia que permite la personalización del tratamiento contra la leucemia linfoblástica aguda.

La terapia de células CAR-T (Chimeric Antigen Receptor T-Cell) consiste en extraer linfocitos T del paciente (células del sistema inmunitario) mediante aféresis, una técnica que permite la separación de los componentes de la sangre y la obtención de una determinada cantidad de linfocitos. Estos son modificados posteriormente para que reconozcan y ataquen las células tumorales, y se vuelven a transferir al cuerpo del paciente para que, tras ser reprogramados, puedan reconocer, atacar y destruir las células cancerosas.

Acceder a este tratamiento en Europa tiene un costo 500 mil euros y de 500 mil dólares en Estados Unidos. José González logró ponerse en contacto con el doctor Guillermo Angulo, que realiza el tratamiento en Nicklaus Children's, hospital de Miami. "Ya le mandé todos los estudios que tengo de Nacho para que los vea y me dijo que tratemos de viajar lo antes posible. Que en esta semana se pondría en contacto con los sistemas de salud de Estados Unidos para ver si se puede cubrir los gastos del tratamiento. Él me sacó la cuenta de cuánto gastaríamos en traslado, un lugar donde quedarnos y alimentos porque tenemos que estar allá 6 meses. Se necesitan 20 mil dólares", agregó José, que desde el sábado pasado comenzó una campaña en las redes sociales y los medios de comunicación para conseguir los fondos.

Gracias a esta campaña en las redes sociales, José logró comunicarse con gente de Estados Unidos. Le informaron sobre otros hospitales en Nueva York y Houston, donde también se realizan los tratamiento pero en forma gratuita. Pero para acceder a estos centros sanitarios se necesita que Nacho sea derivado y seguir un protocolo institucional con el que recién se está empapando.

"De cualquier forma necesito el dinero para el viaje, la visa y los pasaportes", expresó José. Todos aquellos que puedan colaborar para que Nacho viaje a Estados Unidos pueden realizar un depósito en Banco Macro, CBU: 2850120440095180435548. Tipo de cuenta: caja de ahorro en pesos. Titular: José Raúl González. CUIL/CUIT: 20-23103988-1. Número de cuenta 412009518043554.