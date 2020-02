Salta Basket no puede ganar fuera de casa

Jugar de visitante parece ser una pesadilla para Salta Basket en la Liga Argentina. Esta noche, abriendo una nueva gira, perdió frente a Barrio Parque de Córdoba por 94 a 72 y ya son ocho las derrotas consecutivas jugando fuera de casa. El último triunfo de visitante que consiguieron los infernales fue el 14 de noviembre del año pasado frente a Rivadavia de Mendoza.

Los parciales de la derrota contra los cordobeses fueron: 26-12, 27-28, 21-17 y 20-15. El resultado del primer cuarto marcó la tendencia que llevó el partido, los locales mostraron una alta efectividad en su ofensiva, mientras que a la visita no tuvo las herramientas para achicar la diferencia en el tanteador en los segmentos restantes.

Gabriel Mikulas, ex jugador de los infernales, fue una de las figuras que tuvo Barrio Parque al anotar 19 puntos (4 de 7 en dobles. 3 de 5 en triples y 2 de 3 en libres); además sumó dos rebotes y tres asistencias en casi 32 minutos en cancha. También con 19 puntos se destacó Andrés Landoni. En Salta Basket los únicos jugadores con dos dígitos en tantos fueron Christian Schoppler (15) y Matías Bernardini (12).

Salta Basket no puede encontrar ese ritmo de juego que le permita mantener una regularidad en la Conferencia Norte. El equipo que dirige Esteban Gatti se hace fuerte jugando en el Delmi, pero cuando le toca presentarse afuera sufre y muchas veces en demasía.

Los infernales abandonarán Córdoba y se dirigirán a Santiago del Estero donde mañana les tocará jugar contra Independiente, a partir de las 22.

En otro de los partidos jugados este lunes, Central de Ceres le ganó 76 a 63 a Tiro Federal de Morteros.

Después de su presentación en Santiago del Estero, los infernales disputarán cuatro partidos de local. El 11 de febrero recibirá a San Isidro (San Francisco), el 21 se medirá con Oberá TC de Misiones, el 28 a Sportivo América (Rosario) y el 2 de marzo a Deportivo Norte (Armstrong).

La síntesis

B. PARQUE 94 S. BASKET 72

J. Kelly 13 T. O’Garro 7

G. Mikulas 19 S. González 6

A. Jure 5 F. Bazani 5

L. Rivata 9 M. Bolívar 6

A. Landoni 19 (fi) C. Cardo 3 (fi)

A. Cecchi 2 J. Hierrezuelo 4

S. Bruera 0 C. Schoppler 15

S. Ferreyra 12 N. Buchaillot 6

J. Basualdo 2 M. Bernardini 12

V. Bauducco 5 E. Stucky 8

U. Sangoy 0

L. Reinaldi 8

DT: E. Villafañe DT: E. Gatti

Parciales: 26-12 (26-12), 27-28 (53-40), 21-17 (74-57) y 20-15 (94-72).

Estadio: Barrio Parque

Arbitros: Pablo Leyton, Ariel Rosas y Matías Pedano