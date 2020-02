Comienza el juicio por uno de los crímenes más despiadados

Cuatro hombres y dos mujeres, entre ellas una menor, empezarán a ser juzgados hoy en la Sala VII del Tribunal de Juicio. Está estipulado que la audiencia arranque a partir de las 8, momento en que el tribunal colegiado dará lugar a la lectura de requisitoria de la fiscalía. Lo que las partes dirimirán hasta el miércoles 26 del corriente en el recinto judicial será el grado de culpabilidad de los seis imputados en el brutal crimen de Daniela Paola Guantay, la joven que fue secuestrada, torturada, ultrajada y descuartizada.

De la investigación surgió que a Daniela Guantay, madre de tres hijos, la fueron a buscar porque consideraban que había "mejicaneado" una importante cantidad de droga. Mientras el caso se encontraba en plena instrucción -etapa investigativa- uno de los testigos de identidad reservada apuntó que a "Chury" Agero le robaron la droga y dijo que le "iba a cortar las manos a Daniela Guantay".

El encargado de llevar adelante la investigación en ese momento, el fiscal Rodrigo Miralpeix, apuntaba a que el llamado "Viejo" Álvarez ofrecía su casa para que jovencitas fueran a comprar y consumir droga a cambio de favores sexuales y domésticos. Parte de los acusados habrían "entregado" a la joven a Carlos Agero para que sea ajusticiada entre quienes ahora están imputados del brutal asesinato. Le atribuían a la víctima haberse quedado con droga.

Familiares y amigos de la víctima coinciden en que los "merqueros" no supieron a quién acusar y le echaron la culpa a la joven madre. "Es imposible y hasta el día de hoy no comprendo por qué acusaron a mi hija de algo que no hizo, no se drogaba, a mí me consta porque estaba conmigo a diario. Era una joven independiente, vivía a tres cuadras de mi casa y no puede haber estado en ese ambiente porque yo supongo que los que venden droga tienen plata y mi hija no tenía ni para darle de comer a sus hijos", apuntó Verónica Guantay, madre de Daniela.

Los imputados

Los acusados son el Gordo Julio César Monasterio, Norberto "Chiqui" Silvestre, Carlos Alfredo "Chury" Agero y Juan Reynaldo "Viejo" Álvarez, por homicidio triplemente agravado por mediar violencia de género, por ser perpetrado con ensañamiento y por concurso premeditado de dos o más personas, abuso sexual con acceso carnal agravado por el número y calificado por la muerte de la víctima, tortura agravada por la muerte de la víctima, todo en concurso ideal agravado por la participación de un menor de edad.

Marisel Griselda Urzagaste está acusada del delito de homicidio doblemente agravado por ser perpetrado con ensañamiento y por el concurso premeditado de dos o más personas, tortura agravada por la muerte de la víctima, todo en concurso ideal agravado por la participación de un menor de edad. Y la joven M.L.M. (menor al momento del hecho) está imputada del delito de homicidio doblemente agravado por ser perpetrado con ensañamiento y por el concurso premeditado de dos o más personas, tortura agravada por la muerte de la víctima, todo en concurso ideal.

La audiencia comenzará a las 8 en el Salón de Grandes Juicios, ubicado en el subsuelo de la Ciudad Judicial de esta capital. Intervendrá la fiscal penal Verónica Simesen de Bielke, la defensa de los imputados estará a cargo de Martín D'Andrea (Urzagaste), José Ortín Fernández (Silvestre), Thelma Niederle, de la UDP 1 (Álvarez y Monasterio), Walter Clark, de la UDP 2 (Agero) y Adolfo Sánchez Alegre (M.L.M.). Los querellantes serán Gabriela Rodrí guez y Pablo Del Pino.