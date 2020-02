Gallardo no se queda quieto: dejó la clínica y dirigirá a River en Santa Fe

El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, recibió el alta médica ayer tras haber sido sometido a una intervención quirúrgica para extirparle unos cálculos renales y, pese a que le recomendaron reposo, aseguró que “nada impide” que viaje a Santa Fe para dirigir a su equipo, que visitará mañana a Unión, por la fecha 19 de la Superliga.

“Estoy bien, debo tener algunos cuidados por unos días según indicaron los médicos. Nada me impide estar el domingo en Santa Fe, lo que no puedo hacer es actividad física, de manera que si me siento bien dirigiré la práctica de mañana -por hoy-”, expresó el Muñeco Gallardo en diálogo con los medios de prensa apostados a la salida de la clínica en la que fue operado.

Gallardo comenzó a sentir fuertes dolores en la zona abdominal a raíz de los cálculos renales el martes pasado por la tarde, luego de la práctica que el plantel de River efectuó en el predio que posee en Ezeiza, y una vez examinado por los médicos debió quedarse internado, a la espera de que su organismo elimine esos cálculos, algo que no sucedió, y por esa razón se decidió operarlo en la clínica Los Arcos, en el barrio porteño de Palermo.

“Estuve doblado de dolor, recién me estoy de nuevo enderezando”, reveló el DT, que espera sentirse bien para poder dirigir la última práctica hoy, en la que por lo general ensaya las jugadas con pelota detenida, y luego viajar a Santa Fe mañana en un vuelo chárter.

En el caso que el Muñeco no se sienta bien como para dirigir, River será conducido ante el tatengue por su ayudante de campo Matías Biscay, como sucedió en otras ocasiones.

De todas maneras, ante la fuerte personalidad de Gallardo, lo seguro es que viajará con el plantel, y si no puede dirigir al equipo, se quedará en algún palco del estadio 15 de Abril.

El Muñeco agradeció a los hinchas que le dejaron mensajes durante su estadía en la Clínica, que duró tres días.

“Quiero agradecer a la gente que me escribió muchos mensajes lindos, recibí mucho cariño. Estuve siempre al tanto de lo que hizo el equipo durante estos días, pese a que el martes estaba dolorido, siempre estuve informado de todo”, aclaró el entrenador más exitoso de la historia de River.

El “anti-Unión”

En cuanto a la formación para visitar al tatengue, River sufrirá una sola variante respecto de la que se presentó el domingo pasado ante Central Córdoba de Santiago del Estero, y será el regreso a la titularidad de Javier Pinola en lugar del chileno Paulo Díaz, quien fue expulsado y recibió dos fechas de suspensión.

Así, la posible formación titular para jugar ante Unión sería con: Franco Armani; Lucas Martínez Quarta, Robert Rojas y Javier Pinola; Gonzalo Montiel, Enzo Pérez, Ignacio Fernández y Nicolás De La Cruz; Santos Borré y Matías Suárez.

Además, quedarían concentrados Enrique Bologna, Fabricio Angileri, Leonardo Ponzio, Cristian Ferreira, Bruno Zuculini, Juan Fernando Quintero, Ignacio Scocco y Lucas Pratto.