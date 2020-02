Jaguares no supo aguantar y perdió sobre la hora

Jaguares no logró mantener el ritmo y sobre el final se vino abajo. El equipo argentino de rugby dejó escapar una victoria que parecía cantada, al caer por 26 a 23 frente a Hurricanes de Nueva Zelanda, por la segunda fecha de la temporada 2020 del Súper Rugby.

La formación nacional se había ido en ventaja por 10 a 9 en el primer tiempo, pero sobre en los minutos finales el conjunto neocelandés logró apoyar dos tries seguidos que sentenciaron la historia.

Esta es la primera caída de Jaguares en la temporada, y en la próxima fecha recibirá a Reds, también en el estadio “José Amalfitani” de Vélez Sarsfield.

El partido se presenta algo cerrado, el conjunto de la ciudad neocelandesa de Wellington, marcó todos sus puntos a través de los penales convertidos por el fullback Jordie Barret.

En todo momento en el estadio se sintió la paridad de ambos equipos, porque si bien Jaguares estuvo en gran parte del encuentro adelante en el marcador, nada tenía asegurado.

Y cuando parecía que todo se terminaba con el triunfo parcial del equipo argentino, una impresionante corrida de los hombres de refresco de Hurricanes terminó con el try de Jamie Booth y la conversión de Fletcher Smith que dejó a los Jaguares con las manos vacías y muchas preguntas en su segunda presentación.

Síntesis:

Jaguares: 1. Mayco Vivas, 2. Julián Montoya, 3. Santiago Medrano, 4. Guido Petti, 5. Lucas Paulos, 6. Francisco Gorrisen, 7. Marcos Kremer, 8. Rodrigo Bruni, 9. Tomás Cubelli, 10. Domingo Miotti, 11. Emiliano Boffelli, 12. Jerónimo De la Fuente, 13. Matías Moroni, 14. Sebastián Cancelliere, 15. Santiago Carreras. Head Coach: Gonzalo Quesada.

Hurricanes: 1. Fraser Armstrong, 2. Asafo Aumua, 3. Tyrel Lomax, 4. James Blackwell, 5. Scott Scrafton, 6. Reed Prinsep, 7.Du Plessis Kirifi, 8. Gareth Evans, 9. TJ Perenara, 10. Jackson Garden-Bachop, 11. Ben Lam, 12. Ngani Laumape, 13. Billy Proctor, 14. Wes Goosen, 15. Jordie Barrett. Head Coach: Jason Holland.

Tantos en el primer tiempo: 5m penal Jordie Barret (H), 15m penal Miotti (J), 22m try Kremer (J), convertido por Miotti (J), 27m penal Jordie Barret (H), 34m penal Jordie Barret (H).

Tantos en el segundo tiempo: 5m penal Miotti (J), 8m penal Jordie Barret (H), 12m penal Miotti (J), 22m try Creevy (J), convertido por Miotti (J), 30m try Alex Fiddu (H), convertido por Jackson Garden-Bachop (H), 37m try Jamie Booth (H), convertido por Fletcher Smith (H).

Cambios en el segundo tiempo: 6m Ortega Desio por Paulos (J), 8m Isaia Walker-Leawere por Blackwell (H), 11m Agustín Creevy por Vivas (J), Nahuel Tetaz Chaparro por Montoya (J), Joel Sclavi Medrano (J) y Gonzalo Bertranou por Cubelli (J), 21m Tevita Mafileo por Armstrong (H), Alex Fidou por Tyrel Lomax (H) y Vince Aso por Jordie Barret (H), 24m Ricky Riccitelli por Asafo Auama (H), 28m Tomás Lezama por Bruni (J) y Santiago Chocobares por De la Fuente (J), 30m Vaea Fifita por Du Plessis Kurifi (H), Jamier Booth por TJ Perenara (H), 33m Fletecher Smith por Billy Proctor (H).

Estadio: "José Amalfitani" (Vélez). Arbitro: Rasta Rasivhenge (Sudáfrica).