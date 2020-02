Jeremías Olmedo ganó y cerró un debut inolvidable

El debut de Jeremías Olmedo (Torino) en el TC Pista Mouras fue inolvidable. Logró todo lo que un piloto aspira cuando encara un nuevo desafío y este termina siendo un primer paso perfecto. El salteño ganó ayer la primera fecha que se corrió en Concepción del Uruguay (Entre Ríos) y completó un fin de semana que también lo vio ganar la clasificación y una de las series.

Olmedo decidió dar el salto de los monopostos a los autos con techo. A los 17 años se subió a un vehículo totalmente distinto a los que utilizó desde sus primeras vueltas a los 6 años y no le pesó para nada el cambio de divisional. Si bien faltan quince fechas para que termine la temporada, lo que hizo Jeremías lo pone al frente de las posiciones y se convierte en candidato a pelear por el título y llegar al TC Mouras, otra de las categorías que organiza la Asociación de Corredores de Turismo Carretera.

El piloto del Coiro Dole Racing ganó todo lo que tenía para ganar y corrió una final impecable: fue constante en las vueltas, logró marcar una gran diferencia respecto a su inmediato perseguidor y con mucha tranquilidad atravesó la meta en la primera posición. De esta manera, Olmedo, puso a Torino en lo más alto del podio quebrando una racha de 49 carreras sin triunfos en la divisional.

Olmedo fue segundo y primero en los entrenamientos del viernes pasado; el sábado ganó su primera pole positión y también su serie, mientras que ayer se impuso en la final con un tiempo de 24m51s639.

“Fue un fin de semana soñado, estoy muy emocionado ya que arranqué muy bien y logré adaptarme muy rápido. En cuanto a la final, decidimos ser rápidos en las 3 primeras vueltas para marcar una diferencia sobre el resto y después fui tranquilo, regulando, cuidando el auto para tratar de no quemar las gomas”, contó el salteño sobre la carrera.

Luego habló sobre las emociones del triunfo. “Este es uno de los momentos más importantes de mi carrera deportiva, que me impulsa y motiva a seguir aprendiendo y creciendo”, expresó Jeremías.

El primer podio del TC Pista Mouras representa un fuerte potencial para el automovilismo nacional por la corta edad de sus integrantes. Olmedo, de 17 años, fue escoltado por Marcos Quijada (Dodge), también de 17, y Jeremías Scialchi (Chevrolet), de 16. Es uno de los podios más jóvenes en la historia de la categoría.

Las posiciones

Pos. Piloto Tiempo

1º J. Olmedo 24m51s639

2° M. Quijada a 2s561

3° J. Scialchi a 7s459

4° E. Bracco a 8s357

5° A. Cravero a 25s121

6° N. Morán a 30s119

7° T. González a 30s947

8° I. Canela a 41s943

9° A. Suárez a 44s742

10° E. Zuberbuhler a 55s485

11° E. Masquere a 1m13s

12° G. Acosta a 2m00s

El campeonato: 1º) J. Olmedo 47, 2º) M. Quijada 42, 3º) J. Scialchi 38, 4º) E. Bracco 34,5, 5º) A. Cravero 33, 6º) T. González 32,5, 7º) I. Canela 31,5, 8º) N. Morán 30,5, 9º) A. Suárez 28,5 y 10º) E. Zuberbuhler 26.

Próxima fecha: 1 de marzo, en el autódromo Roberto Mouras de La Plata.