La reestructuración de la deuda y Vaca Muerta, complicada por el virus

Economistas y asesores financieros coincidieron ayer en que la caída financiera global y la baja del precio del petróleo, complicarán la reestructuración de la deuda y harán peligrar el futuro del yacimiento de Vaca Muerta.

El analista financiero Christian Buteler advirtió que la crisis financiera internacional "empeora las chances de éxito" en la renegociación con acreedores privados por unos US$70.000 millones.

Consideró que el país "no debe postergar la oferta a los acreedores" y dijo que es necesario consensuar una oferta con los tenedores de bonos para seguir adelante con el proceso de negociación.

"No estoy de acuerdo con los que sostienen que cuanto peor es la oferta a presentar, será aceptada igual", dijo el especialista.

Señaló que la baja en mercados responde a "la situación internacional", por el desacuerdo que hay en la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP y Rusia sobre los niveles de producción ante el avance del coronavirus.

Buteler opinó que "no se sabe cuánto tiempo durará esta tormenta financiera y el nivel de profundización que tendrá, por lo que el Gobierno no tiene que postergar la oferta porque corren los vencimientos y llega un momento en que tenés que pagar o refinanciar, para no caer en default".

"Hay que ajustar el lápiz, hablar con los fondos principales para que cuando salga la oferta sea lo más consensuada posible y seguir adelante con su plan más allá de lo que pase en el mundo", afirmó.

Vaca Muerta, "inviable"

El economista Víctor Beker advirtió que la baja de la cotización del petróleo "torna inviable" el proyecto petrolero de Vaca Muerta, y estimó que la crisis financiera "dificultará" la reestructuración de la deuda externa.

Beker, director del Centro de Estudios de la Nueva Economía de la Universidad de Belgrano, señaló que para que arriben inversiones a Vaca Muerta "se necesita que el precio del barril del petróleo esté por arriba de los 50 dólares".

"Si seguimos con el precio del barril a 35 dólares como está ahora, Vaca Muerta es inviable, aunque veremos cuánto dura esta crisis por el nivel de producción que tiró abajo los precios", añadió.

Opinó que "cualquier tipo de elemento que perturbe los mercados internacionales repercute en el país y dificultará el proceso de reestructuración de la deuda".

Para el economista jefe de la consultora Inversor Global, Diego Martínez Burzaco, los mercados financieros internacionales "están sufriendo un shock muy grande a nivel mundial por la caída del precio del petróleo".

Advirtió que "muchas empresas petroleras pueden llegar a tener problemas financieros con el actual nivel del precio del petróleo, que es un problema bastante duro de resolver por el enfrentamiento entre Rusia y Arabia Saudita por los niveles de producción".

.

.