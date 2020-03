Aerolíneas Argentinas canceló vuelos a Roma, Miami y Orlando por el coronavirus

Aerolíneas Argentinas anunció hoy la cancelación de vuelos a Roma, Miami y Orlando, y además modifica su política comercial al permitir el cambio de pasajes sin cargo para quienes hayan obtenido tickets hacia Europa o Estados Unidos, debido a la propagación del coronavirus.



Mediante un comunicado de prensa, la compañía señaló que las modificaciones forman parte de "una adecuación dinámica de la operación por parte de la compañía debido al creciente número de solicitudes de cancelación o cambio en las reservas ya emitidas".



Los vuelos a Roma que se cancelaron son los del 18 y 22 de marzo y 4/6/10/12/19 y 26 de abril, que se agregan a los ya suspendidos con antelación, los del 12/16/19/26/28 y 30 de marzo.



A Miami se cancelaron los vuelos diurnos (solamente) del 18 y 26 de marzo y a Orlando el del 26 de marzo.



La compañía aclaró que el sostenimiento de las rutas a zonas como Roma se debe a la gran cantidad de argentinos y/o turistas que necesitan ser transportados de regreso a sus hogares.



El ministro de Transporte de la Nación, Mario Meoni, se refirió hoy a la situación por la que está atravesando la empresa.



"Hay un perjuicio económico claro, Aerolíneas está sintiendo el impacto de la menor cantidad de pasajeros y eso es notorio y perjudica el camino que veníamos tomando en políticas de reestructuración de la compañía, pero es algo que no podemos evitar y vamos a seguir trabajando en ese sentido", expresó.



En cuanto a su política comercial, Aerolíneas anunció el cambio de fechas sin cargo en el caso de aquellos pasajeros que hayan emitido sus pasajes a destinos de Europa o Estados Unidos entre el 10 y el 31 de marzo del 2020.



De esta manera, los pasajeros podrán cambiar las fechas de vuelo sin ningún tipo de penalidad por única vez y abonando cambio de tarifa en el caso de que la hubiera.



Aquellos pasajeros que hayan visto modificado su vuelo serán reubicados en vuelos anteriores o posteriores y aquellas personas que no puedan viajar en las fechas propuestas contarán con la posibilidad de reprogramar su viaje dentro de los 15 días anteriores o posteriores de la fecha original.



También hay cambios para quienes soliciten de manera proactiva la modificación, cambio o cancelación de sus viajes.



Habrá cambios de fechas o rutas sin penalidad para volar hasta el 30/11/2020, abonando solo la diferencia de tarifa en caso que la hubiera y devolución de pasajes de acuerdo a las condiciones de tarifa contratadas.



Estas medidas aplican a aquellos pasajeros que estén viajando desde y hacia China con vuelos hasta el 31 de mayo de 2020; pasajeros volando desde y hacia Italia, España, Francia e Israel con vuelos hasta el 31 de mayo; pasajeros que por haber estado en China en los últimos 15 días no les esté permitido ingresar a Estados Unidos, Nueva Zelanda, Australia, Tahití y Paraguay.



Y abarca tanto a pasajeros Aerolíneas Plus como para todos aquellos que hayan comprado sus tickets en canales directos (a través de la web, sucursales o venta telefónica de Aerolíneas Argentinas) o indirectos, (agencias de viajes).



Por otra parte, Aerolíneas Argentinas está llevando adelante una activa campaña de prevención de cara a aquellos empleados que por sus labores se encuentran expuestos al contacto con personas de distintos lugares del mundo y/o en zonas de riesgo.



Además de los consejos higiénicos recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la compañía sugiere a sus tripulaciones: ventilar los ambientes, evitar las aglomeraciones de público y/o salir de los hoteles donde se encuentren alojados, mantener la distancia, así como también evitar los saludos con beso y/o apretones de mano, entre otras indicaciones.



La empresa recordó que sus aviones cuentan con un sistema de aire acondicionado que posee filtros especiales de alta eficiencia (HEPA) que permiten la renovación del aire de la cabina de manera frecuente, por otra parte, captura partículas de diferentes tamaños, incluyendo los virus, lo que permite un ambiente más limpio que disminuye la probabilidad de contagio tanto para nuestras tripulaciones como para nuestros pasajeros.



Asimismo, luego de cada vuelo, los empleados a cargo de la limpieza de las aeronaves, desinfectan los aviones con un producto químico de amplio espectro de uso aeronáutico.