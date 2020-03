Denuncian que durante las prolongadas gestiones de los hermanos Pedroza fue siempre una escribanía del Ejecutivo y que no hay antecedentes de sesiones ni de proyectos ni pedidos de informes.

Urundel: El Concejo no funcionó en 37 años

El titular del bloque Frente Olmedo Gobernador, Jesús Cuellar, deslizó duras críticas, a los concejales de la localidad que desde el 1983 no sesionaron ni cumplieron la tarea de ser el natural órgano de contralor del ejecutivo de la localidad de Urundel.

Sin embargo siempre hubo concejales y cobraron normalmente por un trabajo que nunca realizaron.

El flamante presidente del cuerpo legislativo de Urundel aseguró que el Concejo Deliberante funcionó durante 37 años, desde el regreso de la democracia, "nada más y nada menos como una escribanía" del Ejecutivo local.

"Nunca funcionó. No tuvo vuelo ni peso propio y ahora queremos hacer todo lo que sea necesario para que trabaje de manera independiente", dijo Cuéllar.

Por su parte el abogado Gabriel Ru, quien fuera candidato a diputado provincial, acompaña a Cuéllar desde la Unión Cívica Radical con el único objetivo de cumplir con lo que fue una promesa de campaña "transparencia y garantizar la institucionalidad".

El letrado fue enfático al expresar que "lo único que hicieron los ediles todo este tiempo fue reunirse esporádicamente y plasmar decisiones en un libro de actas. Tanto, que a la fecha solo se cuenta con dos libros de actas, convirtiéndose el Concejo, prácticamente en la escribanía del Municipio".

Al asumir Cuéllar como concejal, se notificó que en la Intendencia no existen archivos de los proyectos presentados. Y no solo eso, sino que el cuerpo solo cuenta con una oficina, una mesa, un par de sillas y dos estantes. Por lo que se sabe, el recinto nunca abrió sus puertas a los vecinos.

"No tenemos computadora, internet, no podemos hacer trámites administrativos y, lo más importante, no contamos con personal de mesa de entrada ni asesores, para que nos ayuden a llevar claridad en los proyectos o papeles", explicó el edil norteño.

"Aquí la gente desconoce la función del concejal, muchos ni siquiera sabe dónde funciona el Concejo", espetó.

El actual intendente, German Caraita, fue durante dos periodos concejal de la localidad que hoy gobierna y "nunca presentó ningún proyecto, sin embargo cobró el sueldo durante los cuatro años, sin hacer nada", afirmó Cuellar.

Por su parte, el letrado explicó que en municipios con menos de 10 mil habitantes esta en vigencia a ley de municipalidades, que expresa que el cuerpo dictará sus asesores legal, contable y técnico.

"Es imprescindible para todo cuerpo legislativo. Por ahora el concejo Deliberante de Urundel, solo cuenta con un secretario parlamentario que no cobra desde diciembre. Podríamos decir que hay hasta una animosidad para que el cuerpo no funciones como tiene que ser", dijo Ru. Ambos intentaron mantener diálogo con el intendente con el objetivo de trabajar mancomunadamente, pero hasta la fecha no tuvieron repuestas. "El ejecutivo debería tener un presupuesto que tenga previsto el gasto del cuerpo, pero nunca fue así", dijeron. Por eso, en la primera sesión ordinaria se solicitó dictar el reglamento interno que se adjuntó al proyecto, ya que tampoco hay.