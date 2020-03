El deshielo de un glaciar dejó al descubierto una flecha vikinga de 1.500 años de antigüedad

Los glaciares de la gran cadena montañosa Jotunheimen, al este de Noruega, están en pleno deshielo a causa de la subida global de las temperaturas desde hace unos años. Los arqueólogos han encontrado en esta catástrofe climática una oportunidad de oro para rastrear la huella dejada por antiguas civilizaciones en esta tierra y que ha permanecido intacta bajo el hielo durante miles de años.

Así lo hacen desde el Programa de Arqueología Glaciar y sus excavaciones no han tardado mucho en dar sus frutos. Ya han encontrado cerca de 2.000 objetos, el más antiguo de los cuales cuenta con 6.000 años de antigüedad, en la Edad de Piedra.

Las piezas, que van desde los vikingos a la Edad Media, incluyen herramientas de caza, textiles, pieles y ropajes, así como restos de animales, como así como astas, huesos y estiércol, cuyos hallazgos de publican en la cuenta de Twitter que posee la iniciativa, «Secrets of Ice» («Secretos de hielo» en inglés)

Dado el éxito que tuvo el hallazgo, los arqueólogos publicaron un vídeo desde la misma cuenta de los momentos posteriores en el que se muestra tal y como se encontraron los restos.

Yesterday we posted a photo of a very large arrowhead from c. AD 500 found on one of our ice sites. Here is a video taken moments after it was discovered, showing both the projectile point and the arrowshaft close to the melting ice. We ❤️ glacial archaeology🙂 pic.twitter.com/3hEF4S0EaI