Se cumple el segundo operativo sociosanitario en el norte salteño

En el marco de la emergencia declarada por el Gobierno de la Provincia, se desarrolla en el norte salteño la segunda ronda del operativo sociosanitario que lleva a cabo el Ministerio de Desarrollo Social con la entrega de módulos alimentarios provistos por Nación. Están destinados a comunidades originarias y población criolla sin acceso a conectividad de los departamentos San Martín y Rivadavia. El Tribuno acompañó a los agentes territoriales de la Secretaría de Políticas Sociales en sus tareas en Ballivián, donde realizan esta semana la entrega de la asistencia social dirigida a familias con niños desde 6 meses y hasta 6 años de edad, personas con discapacidad, mujeres embarazadas y adultos mayores en situación de vulnerabilidad.

Ángel Ruiz, agente de la Secretaría de Políticas Sociales, comentó sobre la misión: "Realizamos la entrega de módulos focalizados para niños, que trae 27 productos. Las rondas son continuas en el norte de la provincia; somos grupos de agentes que entregamos en los tres departamentos donde se declaró la emergencia sociosanitaria. Son productos de primera necesidad como leche, caballa, sémola, azúcar, aceite, entre varios otros. Los entregamos según el informe que nos pasan los agentes sanitarios y se hace un trabajo integral con personal de Salud. Contamos con el detalle nutricional de cada niño y cuando se detecta que tienen bajo peso, se prende la alerta y se les hace un seguimiento especial, continuo y se le refuerza el alimento a esos niños, o se los deriva si necesitan ser internados".

Por su parte, Luciana Flores, de Acción Social de la Municipalidad de Ballivián, comentó: "Estamos trabajando en forma articulada con gente de la Provincia y de la Nación. Les proveemos toda la información de las comunidades, haciendo hincapié en personas con desnutrición, mayores de 60 años y discapacitados. Se está respetando el compromiso de brindar asistencia cada 15 días a todos los parajes, aún los que están hasta 90 y 100 kilómetros de distancia, incluso a algunos parajes hay que llegar en helicóptero. La gente se siente aliviada y vamos a seguir a este ritmo que nos impone la emergencia. Estamos planteando la posibilidad de hacer pozos en algunas comunidades que no tienen acceso al agua potable".

Consultado, el cacique de la comunidad El Quebracho I, José Suárez, dijo: "Por ahora estamos mejor, nos están ayudando, pero después no sé cómo seguiremos. Antes era muy triste lo que padecíamos, y si la ayuda se corta no veo futuro. Nosotros queremos vivir mejor sin ayuda también, pero no sé si eso se podrá. Habría que ver la forma de que tengamos trabajo, recursos, pero por ahora vamos saliendo del pozo".

La asistencia llega a las comunidades de Tartagal, General Mosconi, General Ballivián, Santa Victoria Este, Rivadavia Banda Norte y Rivadavia Banda Sur. Como se trata de un abordaje integral, participan enfermeros y agentes sanitarios. Los acompañantes educativos de Primera Infancia, Niñez y Familia son los responsables de brindar charlas educativas a niños y padres.