Abby sigue sorprendiendo con su música

Ella es una artista que crea música para reconfortar el alma. Luego de su gira por ciudad de México, volvió a su país, se instaló en el estudio y comenzó a producir un sencillo que estreno hace muy pocos dias “Arcoiris”. El mismo forma parte de su segundo material discográfico.

Cada una de sus canciones están inspiradas en una historia de vida, como lo es Arcoiris.



Abby nos cuenta “Hice ésta canción hace dos años, inspirada en la historia de vida de una amiga, mientras ella me contaba su historia, me venían melodías a mi cabeza acompañadas de letras, ahí es cuando comenzaba a tomar vida ésta canción”.

“¿Porque decidí ponerle Arcoiris? La temática trata de los bebés Arcoiris. Decidí que en ésta canción me acompañara Flor Otero. Desde el primer momento sentí que había sintonía en nuestras voces y en nuestro corazón. Un bebé Arcoíris es un niño que nace después de la pérdida de un bebé anterior. Es el entendimiento de que la belleza de un arcoíris no niega la ferocidad de la tormenta. Cuando aparece un arcoíris no significa que la tormenta nunca sucedió o que la familia no está lidiando con su dolor. Lo que significa es que algo hermoso y lleno de luz apareció en medio de la obscuridad de las nubes. Las nubes de tormenta pueden todavía amenazar, pero el arcoíris provee un balance de color, energía y esperanza”.

Abby muy pronto dará fecha de concierto exclusivo de su segundo disco junto a sus músicos en su ciudad natal Metán, en Salta, Tucumán, Córdoba y Buenos Aires.