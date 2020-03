Adrián Cuadrado espera contar con Leo Silveira

Mientras se resuelve si Juventud Antoniana volverá a jugar en el estadio Fray Honorato Pistoia, pero sin público, el plantel que dirige Adrián Cuadrado continúa con la preparación para el compromiso con San Antonio, en al fecha inicial por la segunda fase del torneo Regional Federal Amateur.

Cuadrado ya cuenta con Martín Arce, quien cumplió una sanción, y quien recuperaría la titularidad en el enfrentamiento con la villa, por lo que Facundo Girón volvería a ocupar un lugar en el baco de relevos; mientras el entrenador aun no dio a conocer si Martín Esparza o Juan Molina, uno de los dos, ingresaría por Leonardo Silveira, quien en el partido contra Libertad de San Carlos tuvo que dejar el campo de juego a raíz de una lesión muscular y durante la semana no pudo entrenar con normalidad. En ese sentido Esparza corre con alguna ventaja para ser titular desde el comienzo, ya que las veces que lo hizo desde el banco de los relevos aportó goles, como cuando le dio la victoria a los antonianos en el último minuto frente a Peñarol y el domingo último frente a Libertad de San Carlos, cuando anotó el cuarto gol en la goleada por 5 a 0, en el regreso al estadio Fray Honorato Pistoia y con la efervescencia de su gente.

Eduardo Flores; Nicolás Pérez, Martín Arce, Maximiliano Núñez y Jorge Velazco; Mauro Cachi, Carlos Churquina, Cristian Chavarría y Martín Esparza o Leonardo Silveira; Matías Vicedo y Ricardo “Momoto” Gómez.

Hasta anoche no hubo una comunicación oficial para saber si el santo se presentará nuevamente en el estadio de Lerma y San Luis o enfrenta a la villa San Antonio en el estadio Padre Martearena.