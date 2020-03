Central Norte se presenta en Corrientes con la ilusión de volver a ganar afuera

Central Norte, en una jornada diferente, pero no menos importante porque necesita continuar sumando puntos, enfrentará a Boca Unidos en Corrientes, a puertas cerradas, desde las 19, por la vigésimo tercera fecha del Federal A.

El cuervo, dependiendo de sí mismo para mantenerse en zona de clasificación, la remará una vez más fuera de casa ante un rival que viene golpeado y urgido por una victoria.

Esta vez el escenario será muy diferente a lo normal, ya que en Corrientes se decretó la emergencia sanitaria por dengue y coronavirus y se jugará a puertas cerradas. El equipo de Ezequiel Medrán, que viene de dos victorias clave consecutivas (visitante y local), tendrá dos variantes obligadas con respecto al once que venció a Douglas Haig la fecha pasada.

En defensa, Pablo Figueroa volvería a la titularidad por el expulsado Leandro Beterette, mientras que el Leandro Basterrechea reemplazaría a Guillermo Cosaro, quien estará ausente, afectado por un fuerte estado gripal.

Central buscará una nueva victoria fuera de casa para afianzarse entre los seis mejores equipos.

BOCA U. - C. NORTE

C. Martínez - M. Pegini

R. Ricardone - P. Figueroa

M. Sarulyte - F. Rodríguez

L. Baroni - L. Basterrechea

A. Leani - M. Padilla

F. Godoy - E. Gaggi

S. Paredes - N. Issa

L. Niz - O. Young

G. Morales - C. Arriola

A. Medina - N. Ledesma

M. Reynaga - G. Ríos

DT: C. Marini - DT: E. Medrán

Estadio: Leoncio Benítez

Árbitro: G. González

Hora de inicio: 19