El gobernador, molesto por la falta de reactivos

Los problemas para conseguir los reactivos que permiten saber si un paciente tiene coronavirus complican en Salta el manejo de la emergencia sanitaria en medio de la pandemia mundial de coronavirus. Esta situación se hizo de conocimiento público ayer, a raíz de un audio en el que se escucha al gobernador Gustavo Sáenz preocupado por el tema.

"Tengo una impotencia y una bronca bárbara por tener que estar mendigando reactivos para hacer acá los análisis del coronavirus", dice Sáenz en la grabación, que se viralizó ayer a la tarde por las redes sociales.

La decisión del Ministerio de Salud de la Nación es que los análisis para confirmar casos de COVID- 19 se centralicen en el Instituto Malbrán de Buenos Aires. Por ese motivo, no se venden los reactivos para hacer los estudios en otro lugar.

"El Malbrán se demora una barbaridad para mandarnos los resultados. Somos uno de los destinos turísticos más importantes del país y tenemos triple frontera. Es una peligrosidad bárbara para todos los salteños", enfatiza Sáenz en el audio que se conoció ayer.

El gobernador asegura también que, en la provincia, hay profesionales y laboratorios preparados para confirmar los casos de coronavirus pero que no se consiguen los reactivos.

"Acabo de hablar y me dicen que el viernes van a capacitar gente para descentralizar los estudios, pero van a descentralizar en Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Pregonamos federalismo pero nadie lo pone en práctica. Me da muchísima bronca tener que estar mendigando por la salud de los salteños. No sé cómo manejar este tema", plantea Sáenz.

El mandatario también recordó que hay extranjeros esperando el diagnóstico, pero que dependen de "lo que dicen desde Buenos Aires".

En la Legislatura

Con motivo de la situación epidemiológica, la Cámara de Diputados informó que adhirió a las acciones preventivas que dispusieron el Gobierno de la Nación y el de la Provincia.

"Se suspenden preventivamente los eventos y reuniones, y se instituye un sistema excepcional en la prestación laboral del personal. Las medidas se extienden hasta el próximo 31 de marzo", difundieron ayer desde la Legislatura.

El presidente de la Cámara de Diputados, Esteban Amat Lacroix, dispuso otorgar la licencia excepcional preventiva a los trabajadores incluidos en los grupos poblacionales de riesgo, de acuerdo a las recomendaciones de las autoridades sanitarias.

Esta licencia especial se otorgará a mayores de 60 años, embarazadas, inmunosuprimidos y personas con antecedentes respiratorios, cardíacos, diabetes e insuficiencia renal, entre otras afecciones debidamente certificadas.

Por otra parte, se comunicó que garantizarán la prestación de servicios esenciales en el horario excepcional de 9 a 14, para lo cual se requerirá la presencia de los agentes que sean necesarios.