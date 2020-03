Piden al ingenio Tabacal que colabore con la provisión de alcohol

Los ediles de Orán manifestaron a través de un proyecto resolución que en Bolivia el Ingenio Azucarero Guabira ha elaborado un nuevo producto que estará al alcance de todos los ciudadanos para prevenir el COVID-19. Su elaboración está relacionada con los programas de responsabilidad social de esa empresa. El producto es de 70% de pureza y costará 50 bolivianos por litro y realizarán donaciones de 50 cajas a hospitales y centros de salud.

En Misiones

En el proyecto se hace referencia además a la Provincia de Misiones, donde el alcohol disponible en el Ingenio de San Javier ya se entregó al Laboratorio de Especialidades Medicinales (Lemis) de Posadas para su fraccionamiento, producción en gel, y posterior distribución por las autoridades de salud pública.

De esta manera se avanzó en lo dispuesto por Marcelo Rodríguez, Presidente del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial de la Provincia de Misiones (IFAI) en poner "la producción de alcohol disponible en el ingenio al servicio de la salud de los misioneros"

Desde la destilería de alcoholes que cuenta el Ingenio en San Javier (el alcohol que se produce es de 96) se decidió cortar la cadena de comercialización y lo disponible a la fecha se enviará a Laboratorio de Especialidades Medidinales (Lemis) de Posadas para fraccionamiento y producción en gel.

En Jujuy

En Jujuy, Omar Gutiérrez, vocero del Comité Operativo de Emergencia de coronavirus en esa provincia, aseguró que desde el Gobierno instrumentan medidas para producir barbijos y alcohol en gel para paliar el desabastecimiento.

"Especialistas y la Organización Mundial de la Salud (OMS) no recomiendan su producción hogareña. Lamentablemente, prepararlo es mucho más complicado de lo que se difundió, los reactivos no son de fácil acceso y se necesita de especialistas para asegurar la calidad del producto y evitar riesgos para la salud. La fabricación casera de alcohol en gel tiene innumerables riesgos, dermatitis y alergias. Además, puede no tener la cantidad de alcohol suficiente y que no desinfecte", explicó el concejal Gonzalo Díaz.

Según el edil el ingenio San Martín del Tabacal (Seaboard Energias Renovables y Alimentos) cuenta con una importante destilería de alcohol. Por ello solicitó a la Empresa Seaboard Energías Renovables y Alimentos, "arbitre las medidas necesarias a fin de colaborar con la provisión de alcohol, insumo principal para la elaboración de alcohol en gel, para ser distribuido en los hospitales, centros asistenciales y dependencias de la administración pública, escuelas y fuerzas de Seguridad de la ciudad de Orán; en el marco de la responsabilidad social empresarial y ante la delicada situación de pandemia del coronavirus" finalizó Díaz.

Seaboard dice que no cuenta con alcohol

En un comunicado, Seaboard Energías Renovables y Alimentos informó que durante la zafra 2019 deshidrató la totalidad del alcohol producido en su complejo agroindustrial y no cuenta con stock de alcohol calidad farmacopea, que es el que se utiliza con fines medicinales. La compañía es consciente de la importancia de la distribución de alcohol ante la pandemia del coronavirus, por lo cual se encuentra analizando todas las alternativas posibles para contribuir a aportar soluciones para la gran demanda.

De las consultas realizadas en las últimas horas con organismos nacionales, el alcohol anhidro producido por la empresa no tendría contraindicaciones en su uso como desinfectante y producto de limpieza. Tiene un contenido de alcohol aún más elevado y solo el 10% de su composición es alcohol del denominado “mal gusto”, es decir con feo olor y sabor, lo cual no sería relevante en este uso.

“Estamos realizando todos los ensayos técnicos y las consultas pertinentes con los reguladores, a fin de verificar esta posibilidad, conseguir las autorizaciones y acelerar su eventual provisión a quienes y por las vías que- las autoridades dispongan. Es importante indicar que por tratarse de un producto considerado formalmente como una sustancia combustible, no puede ser fraccionado ni manipulado fuera de los procedimientos establecidos en la materia”.