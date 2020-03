Mañana se acredita el monto de la Tarjeta Alimentar y aclararon que están garantizados todo los alimentos

La ministra de Desarrollo Social, Verónica Figueroa, ofreció hoy una conferencia de prensa y aconsejó que los beneficiarios no concurran en forma masiva porque sí hay alimentos.

La ministra de Desarrollo Social, Verónica Figueroa, ofreció hoy una conferencia de prensa sin presencia de periodistas , acompañada de Ignacio González, Coordinador del Ministerio, ambos se refirieron a las medidas tomadas desde esa cartera ante la pandemia de coronavirus. La funcionaria indicó que habrá un incremento de las partidas que se reciben desde Nación para los comedores escolares y merenderos. Manifestó también que se está evaluando la modalidad que se usará para entregar los alimentos . “No se cocinará en los comedores. Se armarán viandas y los módulos se entregarán desde cada escuela.

Sobre la tarjeta alimentar, se indicó que mañana se acreditará el monto correspondiente a marzo. Destacaron también que se entregaron 57 mil tarjetas en toda la provincia y que ya se encuentran en manos de los beneficiarios. Dentro de este escenario aconsejaron comprar lácteos, carnes, frutas y verduras ya que son los alimentos que brindan los principales nutrientes para garantizar una alimentación saludable.

Aclararon que esta garantizada el abastecimiento de los alimentos y la circulación para quienes vayan a comprar. “No es necesario que mañana al recibir la acreditación salgan todos a recibir las compras. Es importante también no concurrir de forma masiva y que lo haga el titular de la tarjeta”.

Ningún comericante pude cobrar recargo, no se pueden establecer horarios de compra para la tarjeta y remarcaron que cada persona administra su consumo no es necesario hacer alguna compra del total del monto.