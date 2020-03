Empleados de comercio deben pagar remises para ir a trabajar

Los empleados que trabajan en comercios que venden alimentos y productos de primera necesidad deben seguir trabajando porque están exceptuados de hacer la cuarentena obligatoria que se impuso por la pandemia de coronavirus. Pero en Salta, no tienen cómo viajar porque solo tienen permitido subir a los colectivos los trabajadores de la salud y los policías. Además, piden profundizar las medidas de prevención ante el gran flujo de clientes.

“Pedimos que de manera urgente medidas. No podemos viajar en ómnibus, entonces tenemos que conseguir algún remis o taxi que nos quiera llevar. Nos cobran lo que quieren. No tenemos sueldos altos y, si esto sigue así, no vamos a llegar ni a una semana de cuarentena porque se nos va a acabar la plata”, dijo una empleada de un supermercado de capitales salteños ubicado en avenida Paraguay.

“Nos gustaría que sea el gobernador el que haga algo para garantizar el transporte para empleados de supermercados. Que hable con las empresas”, reclamó otro trabajador.

Durante la primera jornada de cuarentena nacional, en Salta muchos de los grandes comercios estuvieron abarrotados de clientes que fueron a seguir comprando alimentos y productos de limpieza. En algunos supermercados la situación de ayer fue compleja. En los negocios chicos de los barrios, en cambio, el movimiento era más tranquilo.

“Toda la situación tiene una dinámica increíble”, dijo el secretario general local del Sindicato de Empleados de Comercios, César Guerrero. “La disposición presidencial es clara: no contempla a los empleados de comercios y por eso pedimos a las empresas que se hagan cargo de los gastos que los trabajadores tengan para dirigirse a sus puestos. Sabemos que también tiene este problema el personal de limpieza y los repositores”, afirmó.

“Tenemos a muchos compañeros que trabajan en la ciudad pero viven en La Silleta, Campo Quijano o Cerrillos. El transporte cuesta demasiado caro. Entonces, ya comenzamos el diálogo con la Autoridad Metropolitana del Transporte (AMT) y con SAETA para que los colectiveros y las colectiveras puedan transportar a nuestros trabajadores”, aseguró Guerrero.

El secretario del gremio recorrió durante la mañana los grandes centros comerciales y encontró situaciones complejas. En la zona de cajas, los clientes no respetan la distancia de un metro y medio que se estableció para prevenir el contagio. Varios supermercados, además, no entregan alcohol en gel a los empleados.

“La situación es difícil porque aún no hay un horario de atención establecido para todos los comercios y las situaciones se van superando gracias al trabajo mancomunado de los compañeros. Por ejemplo, en una cadena de supermercados que tiene dos bocas en Salta los repositores decidieron trabajar en un horario fuera de la atención al público. Decidieron esto porque, cuando los muchachos iban colocando en las góndolas productos como el azúcar, los clientes se los iban sacando de las manos y se provocaba un gran descontrol”, contó Guerrero.

En tiempos de medidas “dinámicas”, desde el Sindicato de Empleados de Comercios confirmaron que están trabajando en forma coordinada con la Federación, a nivel nacional, y con los gremios de Orán, Tartagal, Metán y General Güemes; en el interior provincial.

“Todos estamos trabajando en consonancia para establecer medidas más claras para los trabajadores, queremos asegurar el transporte y que las patronales se hagan responsables por la situación de sus empleados. Hay muchas irregularidades que iremos ordenando y clasificando para establecer un cuadro de situación”, concluyó Guerrero.

Medidas de prevención

Los especialistas recordaron las medidas de prevención básicas para los que deben seguir trabajando pese a la cuarentena.

El médico y exdiputado nacional Bernardo Biella advirtió que el dinero es “el lugar preferido” del virus para viajar durante más de 36 horas. “Cada vez que estoy con dinero me tengo que lavar las manos con agua y jabón blanco durante no menos de 20 segundos porque ahí está el coronavirus”.

Para los conductores de taxis y remises, dijo que es muy importante la ventilación del vehículo. Señaló que el auto no debe tener recirculación -el auto tiene un botón que hace recircular el aire adentro-. Explicó que tiene que ingresar aire y que las ventanas deben estar abiertas para que haya una ventilación correcta.

Protocolo preventivo en Cofruthos

Una mujer que debía estar aislada estaba entre una gran cantidad de clientes.

El protocolo para casos sospechosos de coronavirus debió activarse en el mercado Cofruthos, donde ayer a la mañana se registraba una masiva concurrencia de salteños para aprovisionarse de mercadería.

Según se informó a El Tribuno, un grupo que se encontraba en una de las filas identificó a una mujer cuyo esposo se encuentra en cuarentena preventiva y obligatoria, tras arribar hace pocos días al país, procedente de México. Rápidamente -según fuentes policiales- dieron aviso al Sistema de Emergencias 911, para denunciar el hecho.

La mujer fue atendida en el Centro de Salud número 50 y se pudo constatar que no tenía fiebre ni otros síntomas compatibles con el coronavirus. Sin embargo, se la instó a regresar a su domicilio y respetar las normativas de prevención.

En el mercado había largas filas durante la mañana de ayer, como en muchos locales comerciales de la ciudad.

Delito

Incumplir con el Aislamiento Social Preventivo Obligatorio es delito penal. Así lo indica el DNU (Decreto de Necesidad y Urgencia) emitido el jueves por el Presidente del Nación.

Desde ayer y hasta el 31 de marzo todos los que habitan en el país o se encuentren en él deben permanecer en sus domicilios cumpliendo “aislamiento social, preventivo y obligatorio” como lo estableció el Gobierno de la Nación para resguardar la salud pública ante la pandemia COVID 19- Coronavirus.

El DNU indica que quien incumpla con el aislamiento social obligatorio estará incurriendo en delito penal atentando contra la salud de la población.

Ante lo estipulado, en Salta se controla el cumplimiento de la normativa preventiva y temporal.

La Policía de la Provincia patrulla durante las 24 horas todas las localidades y ciudades a fin de resguardar la seguridad y salud de la comunidad.

Los controles continuarán en lugares de mayor circulación, como las avenidas y rutas que pasan por el territorio provincial.

Cuando detecten a un ciudadano que incumple, los policías lo identificarán al infractor y darán intervención inmediata a la Fiscalía correspondiente para la emisión de las sanciones penales pertinentes.

También interviene la Policía ante la circulación de vehículos en infracción al DNU, con la retención temporaria hasta tanto se emitan las directivas judiciales del caso.