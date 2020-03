D’Onofrio prometió rendir homenaje al gran Amadeo

El presidente del River Plate, Rodolfo D’Onofrio, se mostró triste y dolorido por el fallecimiento de Amadeo Carrizo, y prometió que cuando la situación lo permita le rendirán el homenaje que se merece.

“La verdad es que en días tan duros como hoy, en los cuales no podemos hacerle el homenaje a raíz de los que estamos viviendo en Argentina y en el mundo, les aseguro a la gente de River que ese homenaje se lo vamos a hacer cuando la situación lo permita”, expresó D’Onofrio

“Lamento que no le pudimos hacer ese homenaje que se merecía, porque lo leo en todos lados, en las redes y en los mensajes por el amor y el deseo de decir; Amadeo te queremos despedir”, añadió el titular riverplatense.

Sobre al arquero fallecido el último viernes a los 93 años, el presidente de River rescató no solo la parte futbolística sino también la humana.

“Perdimos a un hombre extraordinario primero, al arquero que realmente inventó el puesto, fue el primero que salía de los tres palos y achicaba para adelante. Cuando lo nombramos presidente honorario del club en la primera reunión de comisión directiva era el reconocimiento no solo al jugador y a un hombre identificado con River, si no también a una persona que resaltó los valores de la familia y hasta los 93 años fue un ejemplo y lo va a seguir siendo”, sostuvo D’Onofrio.

“Lo que les puedo prometer a todos los hinchas de River y a los que no son de River, porque me llamaron de Boca, me llamó Hugo Moyano, Tapia, me llamaron varias personas del fútbol para saludar en representación de lo que ellos son, es que vamos a realizar algo para recordar a Amadeo. Y cuando se pueda y salgamos de este momento dificilísimo que estamos viviendo vamos a hacerle el reconocimiento que se merece. Porque es un grande en todos los aspectos”, puntualizó el dirigente, quien también relacionó la muerte de Amadeo Carrizo con el arquero ruso Lev Yashin: “Amadeo fue realmente reconocido por todo el mundo, fue un arquero que hizo época. Y fijate vos que hoy también lo están diciendo los medios, a 30 años de la muerte del gran Yashin, murió Amadeo el mismo día que murió Yashin”.

Por el coronavirus

El presidente de River se refirió a la pandemia de coronavirus que mantiene paralizado al deporte a nivel mundial, el presidente del club de Núñez pidió a la gente que acate las medidas dictadas por el Gobierno argentino.

“Debemos quedarnos todos en casa, no salgamos, cuidémosno, cumplamos con esto, por favor hagan caso al Presidente de la Nación, que tiene el comando general del país en esta guerra contra un enemigo invisible, que salgan solo los que deban ofrecer un servicio especial para que los demás podamos seguir viviendo, y un abrazo enorme a la gente de la salud”, subrayó D’Onofrio.

“Cualquier medida tomada ante una pandemia parecerá exagerada. Cualquier medida tomada después parecerá insuficiente”, había escrito en su estado WhatsApp el presidente de River Plate.