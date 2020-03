World Rugby suspendió el Mundial Sub-20

También anunció que no se jugará el Circuito Mundial de seven.

La Copa del Mundo Sub-20, que debía jugarse en Italia, y las etapas de Londres y París del circuito del seven masculino son algunas de las competencias que no van a desarrollarse por orden de la World Rugby (WR), según lo anunció ayer el citado organismo.

El Mundial se iba a realizar entre el 28 de junio y 28 de julio, con la participación de 12 equipos, en Italia, el país que detrás de China posee más infectados con COVID-19, entre ellos Argentina que iba a integrar un grupo junto a Francia, Irlanda y Japón.

Tampoco se desarrollarán los Seven de Londres (23 y 24 de mayo) y el de París (30 y 31 de mayo) en donde también iba a participar el equipo argentino Los Pumas 7. También fue postergado el circuito Seven Femenino.

El torneo de calificación de Repechaje para los Juegos Olímpicos Tokio 2020 programado para junio está bajo revisión y la WR continuará en estrecha consulta con el Comité Olímpico Internacional (COI). Además, la World Rugby anunció que el Salón de la Fama, ubicado en Dublin, Irlanda, estará cerrado hasta finales de mayo. Cabe destacar que la entidad que rige el rugby a nivel mundial tiene como vicepresidente al argentino Agustín Pichot, ex capitán de Los Pumas e integrante del recordado equipo que culminó tercero en el Mundial de Francia 2007.

“Nos solidarizamos con la familia global del rugby y con las personas de todo el mundo, en este momento excepcional y difícil. Me aseguraré de que sigamos haciendo todo lo que esté bajo nuestro alcance para proteger el bienestar del rugby mundial, de la familia y del público en general”, señaló el presidente de la World Rugby el inglés Bill Beaumont. Anteriormente ya se había suspendido el SuperRugby, torneo donde juega la franquicia argentina Jaguares. Ante este panorama la uniones de Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica realizarán una competencia interna.