El 87 % de los que rompen la cuarentena son varones

Según datos aportados por el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Salta, el 87,4 por ciento de las personas que incumplieron el aislamiento social preventivo y obligatorio son hombres. De las 598 personas detenidas desde el viernes último, cuando esta medida entró en vigencia, 523 son varones y 75 son mujeres. Sobre el total de demorados, además, 68 tienen menos de 18 años de edad.

El 34,4 por ciento de las infracciones fueron cometidas en Salta capital. El 30,9 por ciento, en Tartagal. El 17,7 por ciento, en Metán. Cafayate, Joaquín V. González y Orán se ubicaron últimas, con el 7,5, el 5,3 y el 4 por ciento respectivamente.

El jueves último, el Poder Ejecutivo nacional dictó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) 297, que estableció el aislamiento social preventivo y obligatorio a partir del día siguiente para evitar la circulación del COVID-19, que el 11 de marzo fue declarado como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud.

Hasta el 31 de marzo, todas las personas que habitan en el país o se encuentran en él deberán permanecer en sus domicilios, a fin de resguardar la salud pública. Quienes incumplen esta medida incurren en delitos penales.

En Salta, el Ministerio de Seguridad controla el cumplimiento de esta norma, con apoyo de Gendarmería, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía Federal. Hay más de 28 operativos simultáneos en doble turno en toda la provincia.

El secretario de Seguridad, Benjamín Cruz, explicó que, si las personas que circulan en la vía pública sin una justificación válida se rehúsan al control o no prestan la documentación requerida, quedan detenidas y se da intervención a la fiscalía de turno.

Según explicó, muchos lo hacen por desconocimiento o porque piensan que no les va a pasar nada. "Falta mucha responsabilidad social", lamentó el funcionario y pidió mayor compromiso: "Luchamos contra un enemigo invisible, que si no nos encuentra en la calle no va a tener dónde asentarse".

"Quédense en sus casas y hagan más ameno y menos difícil nuestro trabajo", pidió Cruz. "Valoren lo que hacen las fuerzas de seguridad, los empleados de la salud y los que dan servicios esenciales porque ponemos en riesgo nuestra salud y la de nuestra familia", expresó.

Según manifestó el coordinador de los fiscales de la Provincia, Pablo Rivero, los infractores cumplen detención domiciliaria y el control de la pena es diario y efectivo.

La población puede abastecerse de alimentos y medicamentos en comercios cercanos a su domicilio y un solo miembro por familia puede hacer estas diligencias.

Están exceptuados del aislamiento social preventivo y obligatorio quienes prestan servicios esenciales para la comunidad y otros casos indicados en el DNU.

Denuncias

El secretario de Seguridad informó que hay alrededor de 30 denuncias diarias al 911 por violación de la cuarentena obligatoria.

El funcionario advirtió que la Policía de la Provincia controla en forma personal todos los reclamos y que algunos no son verdaderos.

El DNU (decreto de necesidad y urgencia) 260 del Gobierno nacional obliga a quienes vuelven de Europa, Asia, Estados Unidos, Brasil y Chile o pasan por allí antes de ingresar a la Argentina a recluirse por 14 días, para evitar la circulación del coronavirus.

Los pasajeros no pueden elegir dónde hacer la cuarentena, sino que esta debe hacerse en el primer lugar del país al que se arriba. Si llegan a Ezeiza, por ejemplo, deben permanecer en Buenos Aires.

Trabajan fiscales federales y provinciales

En los casos de incumplimiento de cuarentena o de aislamiento preventivo en la provincia intervienen tanto los fiscales federales como los provinciales.

El sábado último, el procurador general de la Provincia, Abel Cornejo, instruyó a los magistrados provinciales a tomar conocimiento de las denuncias que se realizan en las zonas urbanas.

Los fiscales federales, en tanto, se abocarán a situaciones ocurridas en territorios nacionales, como rutas y aeropuertos. También tendrán que resolver conflictos relacionados con fronteras internacionales y migraciones.

Ricardo Toranzos, fiscal federal a cargo del Área de Casos Complejos, manifestó que “esto permitirá una mayor inmediatez en toda la provincia y una rápida respuesta a las fuerzas de seguridad para actuar en las distintas circunstancias”.

“La idea es que se cumpla la cuarentena y el aislamiento... Se hace todo para que los ciudadanos se queden en sus casas: es una forma de cuidarse y de cuidarnos a todos”, expresó.

Desde la semana pasada, las calles del microcentro están valladas por la Policía y no puede pasar nadie a menos que tenga una justificación que dar a las fuerzas de seguridad.